Esta niña calló de manera brillante a la cajera que le dijo que cogiera una muñeca más parecida a ella

Sophia Benner, de Carolina del Sur, tiene dos años de edad y cuando sea mayor quiere ser una doctora. Recientemente su madre le llevo a los grandes almacenes Target para hacerle un regalo porque había aprendido a hacer sus necesidades en el orinal. No fue ninguna sorpresa que eligiera una muñeca lo que si fue sorprendente es que eligiera una muñeca con la piel negra. Brandi y su hija no habían pensado en ello ni se habían dado cuenta hasta que la cajera le dijo: “¿Estás segura de que esta es la muñeca que quieres?”. Liopardo | Liopardo Sophia contestó rápidamente que si pero la cajera insistió: "Pero no se parece a ti. Tenemos un montón de muñecas que si se parecen a ti". Brandi estaba a punto de intervenir pero no hizo falta, su hija cerró la boca de la cajera con esta brutal respuesta. "Si se parece a mí. Ella es una doctora como yo soy una doctora. Yo soy una chica bonita y ella es una chica bonita. ¿No ves su bonito pelo? ¿No ves su estetoscopio?". La cajera dejo de lado su argumento y simplemente dijo “Oh que adorable”. La historia fue subida por la madre de Sophia a la página de Love What Really Matters desde donde se hizo viral.