Esta niña bailando y cantando en el coro de la Iglesia desprende tanto buen rollo que ha conquistado Internet

Loren Patterson, una niña de 6 años, de Tennessee, es la prueba de que existen otras formas de cantar, bailar y sentir la música. La pequeña se ha hecho muy popular en redes sociales por un vídeo grabado por su madre y compartido en Facebook en el que se la ve disfrutar de la música y mover su cuerpo acorde a como ella la siente mientras cantaba en el coro de una iglesia de Dickinson, Tennessee.

Desde que su madre, Jennifer Patterson, lo compartiera en la red social, su vídeo se ha visto más de 40 millones de veces, cosechando miles de comentarios positivos: "Su vídeo ha hecho sonreír a la gente en momentos difíciles de sus vidas", contó esta mujer a Today Show. Al parecer era la primera vez que la pequeña Loren cantaba en público con el coro First Baptist Church y en casa nadie se esperaba que fuera a reaccionar así. "Aunque fue inesperado en ese momento, no me sorprendí de lo comprometida que estaba con la actuación", dijo la señora Patterson. "Esa es 100% su personalidad". A nosotros nos encanta la forma de bailar de Loren y nos parece genial que cada uno tenga su voz y se salga de lo establecido.