Esta es la ganadora del concurso a mejor ilusión óptica de 2016

Sí, existe un concurso de ilusiones ópticas y ya sabemos quién ha ganado. 'Motion Integration Unleashed: New Tricks for an Old Dog' es el nombre de la mejor ilusión óptica del año 2016. Liopardo | Liopardo El galardón fue entregado en The Illusion Contest, un concurso de ilusiones ópticas organizado por The Neural Correlate Society, una sociedad que promueve la investigación científica sobre los correlatos neurales de la percepción y la cognición. Liopardo | Liopardo Los autores, Mathew Harrison y Gideon Caplovitz, de la Universidad de Nevada Reno (EEUU), se basaron en los filtros de Gabor para su creación. Estos filtros son los que hacen que las figuras que aparecen en la ilusión óptica den la sensación de movimiento a pesar de no moverse de su sitio.

