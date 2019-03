Esta anciana de 84 años ha hecho el mejor #ThaliaChallenge de todos

VISTO EN TWITTER

El #ThalíaChallenge se ha convertido en un éxito en redes sociales al que se ha unido todo tipo de personas. Incluso una anciana de 84 años no ha querido quedarse atrás, por lo que ha grabado un vídeo demostrando su arte mientras canta "Me oyen, me escuchan" de la cantante mexicana Thalía.