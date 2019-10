Unidas Podemos ha lanzado en redes sociales como parte de su precampaña electoral una fuerte acción en redes sociales con el hashtag #verdadesincomodas.

Desde Podemos han asegurado que esos mensajes incómodos tienen que ver con la lucha por la igualdad, con la defensa de los servicios públicos o con el problema de la vivienda.

Mucha gente se ha sumado al hashtag contando sus verdades incómodas y la que más ha sorprendido ha sido esta que ha contado Iván Batista Hernández.

Este joven canario de 22 años he explicado que lleva cuatro años fuera de España viviendo en Alemania y ha asegurado en Twitter que "Llevo 4 años viviendo en el extranjero y no exagero cuando digo que he conocido a más españolxs fuera de España que migrantes de otros países en España. No somos un país de acogida. Somos un país de migrantes".

En un vídeo ha explicado que "mi verdad incómoda es que la idea de España como país de acogida es un mito puro. Desde hace años no lo somos y tampoco lo fuimos tanto La verdad es que, a día de hoy, en Europa veo a muchos más españoles de lo que veo de inmigrantes de otros países en España".

