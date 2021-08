¿Se puede escribir el adverbio "solo" con tilde? La RAE intenta cerrar el debate pero recibe este zasca de Pérez-Reverte

Más información 20 palabras y expresiones asturianas que todos deberíamos usar

La Real Academia Española (RAE) continua generando un fuerte debate al respecto de una de sus normas más polémicas: la tilde en la palabra “solo”.

Existen dos usos habituales de la palabra "solo", como adjetivo y como adverbio, y la costumbre ha sido durante mucho tiempo usar una tilde diacrítica para diferenciar la segunda acepción. Es decir, que cuando se pretende usar la palabra "solo" como sinónimo de "solamente", se marca con una tilde en la primera o.

Todo cambió cuando la RAE encargó a los lingüistas la 'Nueva ortografía', en 2010 y fue allí cuando en aquella recomendación insistían en que no era necesario el acento gráfico ni cuando existía la ambigüedad

En este articulo de la sección 'Español al día' de su página web explican en profundidad porque ya no hay que usar la tilde en "solo": "La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente (Solo llevaba un par de monedas en el bolsillo) como cuando es adjetivo (No me gusta estar solo), así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres (Este es tonto; Quiero aquella) o como determinantes (aquellos tipos, la chica esa), no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación, bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en -s, bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de n o s".

El debate ha vuelto a abrirse cuando una usuaria de Twitter llamada Perla Toledo preguntaba a @RAEinforma sobre este tema.

La respuesta de la RAE fue clara asegurando que en ningún caso debe escribirse con tilde "El uso de la tilde en la escritura del adverbio «solo» no está justificada y nuestra recomendación es no escribirlo nunca con tilde".

Pero todo cambia cuando es uno de los académicos, el escritor Arturo Pérez-Reverte, el que contradice al tuit de la RAE asegurando que él sí recomienda usar la tilde cuando sea necesario.

Un sonoro zasca de 15.000 'me gusta' que ha generado un debate con más de 800 comentarios al tuit original de la RAE y otros 800 en el tuit de Pérez-Reverte.

Otros escritores como Juan Gómez-Jurado han querido sumarse al debate dejando clara su postura.