Esta es una de las historias más locas que hemos visto en Twitter en mucho tiempo. Una chica madrileña llamada Alba se ha vuelto viral y la situación no puede ser más divertida.

Alba decidió subir a Twitter una conversación de WhatsApp con su madre en la que esta le pasaba el teléfono de su vecino Sergio García al que la madre llamaba "Crass".

La chica no esperaba la repercusión que tendría el tuit que ya supera los 20.000 me gusta. Pero sobretodo no esperaba que Sergio se enterará de todo y que acabara contestando al tuit.

"De verdad, como esto llegue a mi vecino no vuelvo a pisar mi calle", tuiteó Alba al ver el revuelo que se estaba formando. Horas después sus miedos se hicieron realidad y ella confirmaba, "Mi vecino se ha enterado, por lo tanto, en breve me mudo".

Pincha en el vídeo y descubre cuál fue la respuesta de Sergio y lo que dijo Alba después.

VER MÁS: Obras de arte