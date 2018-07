¿Es este el mejor baile de boda de la historia?

La mayor parte de los bailes nupciales implican a un novio y una novia bailando un vals muy juntitos, y a todos los invitados con los ojos llorosos. Pero un bailarín profesional decidió saltarse las normas un poco y, con la ayuda de sus amigos, sorprender a su novia con una increíble actuación sincronizada de ocho minutos en la recepción de la boda.

apareció en la pista con sus amigos en Richmond CenterStage, en Virginia, y bailó un popurrí de canciones mientras su esposa miraba asombrada desde una silla. La novia,, es una bailarina en el Ballet de Richmond, y la actuación tuvo lugar en el mismo escenario donde la pareja había compartido protagonismo previamente como bailarines. Liopardo | Liopardo El vídeo ha sido visto más dedesde que fue subido a internet. El grupo, todos con traje de etiqueta perfectamente adaptados, bailó unido para crear ese gran momento. Más tarde, la primera canción se fundió con un antiguo éxito de(You Drive Me Crazy) y, junto al confeti que caía del techo, se creó un momento mágico. Después pasamos a los cowboys, y todos los bailarines deslumbraron con su sombrero y la alucinante coreografía. Al final, el novio cayó a los pies de ella, que se abalanzó contra su reciente marido, asombrada y con lágrimas en los ojos. Liopardo | Liopardo Valerie confesó al Richmond Times Dispatch que había ido dejando pistas a su prometido antes de la boda, sobre lo mucho que le gustaría que bailara en el convite. Sin embargo, él había afirmado que estaba demasiado ocupado con las giras y las clases. Pero Kirk en realidad había comenzado el proceso de planificación nada menos que cuatro meses antes de la boda, lo que incluyó el envío de videos tutoriales por correo electrónico a sus ocho amigos. “Yo sabía lo importante que era para ella. Así que pensé, vamos a hacer esto o a morir en el intento", confesó Kirk. Su fotógrafo de bodas,, que ha publicado el clip de ocho minutos, dijo que Valerie no tenía ni idea de lo que Kirk tenía bajo la manga, y que los invitados se quedaron más que impresionados. Ahora la pregunta es: ¿es el mejor baile de boda o no? Liopardo | Liopardo