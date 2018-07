¿Es este el mayor sujetavelas de la historia?

¿Puede haber algo más triste que ser un pagafantas? Quizás ser un sujetavelas pueda ser lo único que se le acerque. Todos hemos vivido alguna vez ese momento incomodo en el que nos sentimos unos auténticos sujetavelas. Sales al cine con tu mejor amigo y su pareja y no sabes si sentarte en el medio o en la fila de atrás. Vais a dar una vuelta y la feliz pareja se pasa todo el camino regalándose mimos, sin soltarse de la mano y más acaramelados que nunca, y tú te das cuenta de que sobras. Los ejemplos son muchos pero nadie mejor para ilustrarlos que el usuario de imgur earthyhillgivens. Este joven ha sido testigo del amor de esta pareja desde el principio hasta el día de su boda y ha querido demostrar que se merece el premio al mayor pagafantas con estas divertidas fotos. Decidió fotografiar los incómodos momentos en los que la feliz pareja disfrutaba de su amor mientras él no cataba nada de nada. Liopardo | Liopardo Ahí va la parejita feliz mientras yo sujeto la mayor vela que pueda existir. Liopardo | Liopardo Parece que hoy vamos a tener un bonito día en familia. Parecen mis padres y yo su hijo sentado en la parte de atrás del coche. Liopardo | Liopardo Pensaba que íbamos a ver mi programa. Liopardo | Liopardo ¡Oye que sigo aquí! Pero parece que se os ha olvidado... Liopardo | Liopardo Si era un plan de pareja, ¿para que me invitas? Liopardo | Liopardo Me encanta ser participe de sus aventuras. Liopardo | Liopardo Me siento tan integrado en la relación... Liopardo | Liopardo No me esperaba que finalmente acabase en boda... pero me alegro de haber sido testigo de todo el camino como un auténtico pagafantas.