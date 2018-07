¿Es esta figura un círculo? Tu respuesta dirá mucho de tu personalidad

Ben Ambridge es el psicólogo detrás de este estudio publicado por el Journal of Personality and Social Psychology en el que analiza las distintas personalidades del ser humano. A los sujetos de este estudio se les mostraba una serie de imágenes donde lo normal estaba ligeramente cambiado. El estudio concluye que aquellos que eran tolerantes con esos cambios tenían más posibilidades de tener una mentalidad más liberal en lo político mientras que los que eran menos tolerantes con los cambios, como en el círculo de la imagen, son políticamente más conservadores. Si tu respuesta es si, este científico piensa que tienes más probabilidades de apoyar cosas como los matrimonios del mismo sexo, la legalización de la marihuana o la eutanasia. Sin embargo si tu respuesta es no probablemente seas un votante conservador que crea en la unidad de país, controlar la inmigración y bajar los impuestos.

