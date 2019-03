¿Eres capaz de encontrar el libro oculto entre todos los aparatos tecnológicos de esta imagen?

Os traemos un nuevo reto visual que se ha vuelto viral y esta vez no viene de la mano de Dudolf. Ha sido Edu Prints Plus, compañía de carteles educativos con sede en Londres, compartió el dibujo en su página de Facebook, desafiando a sus seguidores a detectar el libro oculto en menos de 20 segundos.

El fundador de la compañía, Faisal Naisim, desveló más tarde que lo que le llevó a lanzar este desafío mental está inspirado en el dominio cada vez mayor de la tecnología en nuestras vidas y en su particular visión de leer un libro físico en lugar de consumir información en una pantalla.

¿Has encontrado ya al libro? Haz scroll para abajo y descubre la respuesta.

