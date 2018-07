¿Eres capaz de ver este vídeo sin bostezar?

A todos nos ha pasado que al ver a una persona bostezar, repetimos el mismo gesto. Los bostezos son altamente contagiosos y existen diferentes teorías que explican este fenómeno, aunque los científicos no se ponen muy de acuerdo. Por ejemplo, según Manuel Díaz-Rubio, presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina, que se peguen los bostezos tiene que ver con nuestra capacidad de empatía. Así, cuanto más cercana sea la persona para nosotros, más se nos contagiará. Más allá de las teorías científicas, la realidad es que no podemos evitar bostezar cuando alguien lo hace delante de nosotros. Por ello, el equipo de CollegeHumor ha elaborado este divertido vídeo en el que aparece gente bostezando constantemente y en el que nos retan a ver los más de 3 minutos íntegros sin emitir un sólo bostezo. ¿Aceptas el desafío? Nosotros no lo hemos conseguido, esperemos que tú seas capaz, aunque es prácticamente imposible.