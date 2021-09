La épica respuesta del propietario de un bar ante la acusación de un cliente

En ocasiones, ser sueño de un negocio hostelero no es tarea fácil, pues trabajar de cara al público lleva a afrontar situaciones que no son agradables para nadie, pero aun así, debes afrontarlas con amabilidad. Esto no siempre es sencillo, sobre todo cuando tienes que hacer frente a críticas duras e injustas, y mantener la calma cuesta.

Es lo que le ha pasado al dueño de un bar de pueblo, que ha optado por responder a una crítica injustificada de un cliente, de la manera menos ortodoxa que podría haber. Sin embargo, se ha llevado el apoyo y el aplauso de las redes, que han entendido que en circunstancias así no son necesarias muchas más palabras.

La ya célebre y varias veces mencionada cuenta de Twitter @soycamarero, que recoge historias relacionadas con la hostelería nacional dignas de ser contadas, ha compartido el pasado miércoles una reseña de un cliente en un bar rural que, según parece, no estaba del todo contento con su consumición: "Botellas rellenadas, garrafón. Por ese precio en un bar de pueblo espero una buena bebida", acompañando el comentario con dos estrellas.

El propietario del establecimiento ha decidido responder de manera escueta: "Tú sí que eres garrafón".

"Escueto, eficaz" ha compartido la cuenta en Twitter junto con la captura de pantalla de la reseña.

El tuit está ganando popularidad y ha recibido ovaciones por los usuarios, quienes condenan la falta de respeto de los clientes hacia el sector de la hostelería.

VER MÁS: ¡Una pizza con cereales de colores!