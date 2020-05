El embriólogo y escritor asturiano @MonSuarezV se ha juntado esta cuarentena con su amigo @elselenita, fotógrafo y diseñador, para crear la serie más original de esta cuarentena.

Una serie de capítulos cortos al estilo Camera Café en la que ambos amigos hablan durante el encierro desde sus neveras conectadas. Arrancaron el 27 de marzo con un primer vídeo sin esperar demasiado. "La idea fue de Gonzalo que es el artista. La idea inicial era hacer UN SOLO VÍDEO pero nos gustó tanto como quedo que hicimos otro y así hasta llegar a 100", explica Mon.

Los capitulos los graban con sus móviles desde su nevera "Los grabamos con el móvil en la nevera en realidad. La edición es Gonzalo que es el artista y el que hace también la mayoría de los guiones", nos cuenta Mon. La serie se ha vuelto viral y ha contado con numerosos cameos tanto de tuiteros como de famosos.

Les pregunte cuál había sido su cameo favorito y Mon aseguró que "para mi el mejor cameo ha sido mi abuela, claro. Si tengo que elegir entre los famosos es muy difícil. Todos son fantásticos y han sido súper amables".

Por su parte Gonzalo me dijo que "quizá, con el que más he aprendido trabajando ha sido con Rodrigo Cortés. Pero es que todos y cada uno, sean o no famosos, han sido una pasada".

También les pregunte que no puede faltar en su nevera durante esta cuarentena y Gonzalo dijo que "jamón y queso" mientras que Mon no puede vivir sin yogures, "En mi nevera no pueden faltar yogures o mis hijos me asesinan... son adictos".

Sobre los planes para la serie me han desvelado que ya tienen pensado el cierre "No solo está pensado el final, es que el cameo ya está rodado". Por último les pedí que me dijeran cuál había sido su capitulo favorito y ambos coincidieron en este en que salen haciendo un rap.

Si todavía no les sigues anímate, son la prueba de que en rdes sociales se pueden hacer cosas originales, creativas y divertidas.

