No se habla de otra cosa estos días que no sea del coronavirus. El aumento de casos en España y en todo el mundo ha hecho que la sensación de alarma sea cada vez más grande.

En medio de esta tensión una cuenta de Twitter @CoronaVid19 se ha vuelto viral afrontando esta pandemia desde el sarcasmo y el humor. En apenas medio mes ya ha conseguido más de 500.000 seguidores en Twitter y 10.000 en Instagram @coronavirus_el_coronavid19, donde su infección se está propagando más despacio.

Yo me lleve una gran sorpresa cuando vi que me había seguido en Twitter el coronavirus. Luego llegaron los plagios a la idea original y todo el aluvión de cuentas de otras enfermedades que han surgido al calor del éxito de @coronaVid19.

Un día me atreví a escribirle por privado, tenía muchas preguntas que estaba deseando que me respondiera. Nuestra conversación fue todo lo cordial y amable que puede ser con un virus cuyo único interés es el de propagarse.

Finalmente me dijo que aceptaba mi invitación para que lo entrevistara pero que tenía ser en persona porque quería darme un abrazo. Yo le dije que lo de abrazarme con el coronavirus quizás no fuese la mejor de las ideas y acabamos acordando una conversación telefónica.

El coronavirus me dijo por teléfono que tenía prisa porque está desbordado por el trabajo pero esto es lo que pude preguntarle en quince minutos antes de su viaje a Costa Rica.

¿Cuál es tu método de viaje favorito como virus?

Mi método de viaje favorito es todo aquel que sea guarro y multitudinario, sobre todo lo segundo. He venido a conocer gente. También culturas. Cuantas más mejor. Por eso adoro los cruceros. Vas con un montón de gente a un montón de sitios. Hay restaurantes, piscinas, salas de juegos e infinidad de contacto.

¿Hasta dónde quieres llegar?

No quiero ponerme límites. Cuanto más lejos mejor, he venido a conquistar el mundo. Ya visteis lo que dijo aquel científico de Harvard, que iba a infectar a un 70% de la humanidad. Ok, pero que se vea reconocido mi trabajo. Ya está bien de explotar. Mis cepas están dejándose la piel cada día. Es hablar de esto y me pongo de mal humor. En fin, hay que disfrutar, que la vida son dos días. Y más desde que estoy aquí.

¿Las mascarillas sirven de algo?

Para el carnaval son muy útiles. Contra mí tiene el mismo efecto que la cocaína. ¡Ninguno! El ser humano es maravilloso. No desperdicia la oportunidad de pegarse una fiesta a costa de una buena excusa. Lo digo por la cocaína, claro, pero también por las mascarillas, sus fabricantes también están de fiesta. O aquel médico de Málaga llevándose 300 mascarillas. Como virus veo esto y pienso: ¡Si es que os merecéis la infección!

¿Qué opinas de la homeopatía y los antivacunas?

Más mascarillas y cocaína. ¡Más fiesta! Claro, tómate unas flores de Bach y vete al norte de Italia a hacer turismo. Allí te espero. ¿Dónde están los antivacunas estos días? No he visto salir a ninguno a decir que no hace falta invertir recursos en buscar vacuna contra mí. Estos días están callados. Yo soy pandemia y ellos plaga.

¿Te has encontrado con algo imposible?

Sí, claro. Jordi Hurtado, ya lo dije. Ya paso. No sé qué tiene ese hombre. Hay una atmósfera que protege la tierra y otra que lo protege sólo a él. Ya he asumido que si acabo con la humanidad tendremos que compartir el planeta. Por lo menos tendré algo para ver en la tele.

¿Qué tal te llevas con otros virus y enfermedades?

Pues hay de todo, la gripe común está insoportable. Todo el día con reproches y rabietas. Está como el hijo que acaba de tener un hermano. Pero bueno, ella lo está haciendo muy bien y está infectando muchísimo. Tiene incluso una tasa de mortalidad mayor que la mía. Luego tenemos nuestras historias, con la viruela estoy medio, medio… ¡Ya sabes! Hablar de esto me da un poco de vergüenza. El otro día me dio un toque en Tinder. También tengo mucha amistad con la Rinitis alérgica. Me está ayudando mucho. La gente no para de estornudar gracias a ella y eso me abre las puertas del mundo. Por aquello del "hago achís y aparezco a tu lado".

¿Y a partir de ahora qué? ¿Cuáles son tus planes?

A partir de ahora lo mejor es que la ciencia no avance. Que se investigue poco y que no haya vacuna. De todas formas a mí me tienen que aprobar las vacaciones de verano. Además las necesito. Es un trabajo durísimo, en serio. A veces viajo en cada cuerpo... Después del verano espero volver con las pilas cargadas, aunque también he leído que los virus pueden mutar. No sé. La incertidumbre es lo que peor llevo.

