Entrevista a Silvia Charro y Simón Pérez: "El vídeo es una parodia, estamos como en teletienda"

Más de 2 millones visualizaciones acumula el vídeo de los economistas Silvia Charro y Simón Pérez en el que explican en qué consisten las hipotecas a tipo fijo. La grabación, que lleva el título de '¿Por qué las hipotecas fijas son tan convenientes?' fue subida por Periodista Digital el 12 de diciembre y en poco tiempo se convirtió en viral.

En Liopardo hemos podido entrevistar a la famosa pareja que nos han contado los verdaderos motivos del vídeo y que nos han asegurado que de ninguna forma habían consumido estupefacientes. Simón Pérez ha asegurado que "ella venía de una comida de empresa en la que tomó el vermú, marchó a grabar el vídeo y volvió a continuar con la comida". Mientras que Silvia afirma que "sólo me tomé una coca-cola porque teníamos que ir a hacer un vídeo" luego cuando volví "toda la empresa me aplaudió y luego si estuvimos bebiendo, pero no salgo grabada". Según ellos "todo esto lo hicimos para poder promocionar el nuevo proyecto de Silvia que iba a poder compatibilizar con su trabajo. Ahora no va a poder compatibilizarlo porque la han echado pero esto ha acelerado mucho ese nuevo proyecto". La propia Silvia nos cuenta que todo estaba preparado y asegura que "como nosotros nos comunicamos en el vídeo ya es una parodia, estamos como en teletienda".