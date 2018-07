Entrevista a @senoritapuri: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Señorita Puri es una de las cuentas con más solera de Twitter. Más de 165.000 seguidores, decenas de tuitazos y tres novelas a sus espaldas la convierten en todo un icono entre el mundo tuitero en España.

Empecé porque era joven e inexperta y me dieron a probar gratis y lo típico que pruebas y te enganchas y ya no puedes dejarlo. O sea, muy mal.Empecé con el número 7* de mi blog Senoritapuri.com con el que empecé hace 10 años, pero la niña Olive tiene ese punto de traviesa, juerguista que hacía daba el tono perfecto a mis tuits.He podido conocer a gente estupenda a la que admiraba como profesionales. Algo muy curioso y muy grande tuvo lugar el día que intercambiaba tuits con Constantino Romero y me dedicó lo siguiente.

En el blog todo era muy puntual, dos párrafos y listo. En Twitter 140 caracteres (hasta ayer); en cambio en las novelas tiene que haber una trama, los temas de actualidad no sirven ni como apoyo puntual porque quedan desfasados un minuto después.Creo que Twitter acabará yéndose a la mierda, sí. Antes era una fiesta entre amigos, donde todos compartíamos una forma de hablar con dobles sentidos y mucho humor. Ahora llegan nuevos usuarios que carecen de sentido del humor, que buscan en Twitter un periódico neutral o vete tú a saber qué. Pero están muy desubicados.

