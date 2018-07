Entrevista a @petetekin: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Petete Potemkin es uno de los habitantes más legendarios de Twitter. Fue colaborador nuestro y es una de las personas con mejores tuits de humor surrealista que conozco. Estos diez tuits suyos son de quitarse el sombrero, carcajada amplia y aplauso lento.

Era eso o trabajar. Ya no era joven, había acometido grandes proezas sin par, fracasando en todas ellas de forma infalible, y decidí que quería darle un empujón a esta simpática red social.El nick proviene de dos personajes tan dispares como son Petete, que tenía un libro gordo, y Potemkin, un aristócrata ruso que con la revolución supo reconvertirse en acorazado. El avatar es una bella pintura que encontré en la Wikipedia y que no tenía derechos, algo habitual ahora pero que entonces era menos frecuente.Hay mucha gente que me dio una gran alegría cuando decidió seguirme por motivos que quedan más allá de mi comprensión, pero los mejores momentos han sido cuando he conocido personalmente a gente que había conocido en Twitter. Todos ellos niegan conocerme y me han prohibido difundir sus nombres. Corren tiempos confusos. 4. ¿Quién hay detrás de Petetekin? ¡Aaaah! Nadie, aquí no hay nadie. Estoy solo. No le veo la gracia a esa manía de dar sustos a la gente. Voy a volver a mirar. No, no parece haber nadie. Uy, no recordaba que tenía una cortina con zapatos. Qué raro.Por supuesto, para eso se creó. Se va a la mierda de forma constante y metódica. Es un ejemplo para nosotros y para las generaciones venideras. Si Twitter hubiese aparecido en un momento histórico con claridad de ideas y optimismo irredento, no habría pasado del primer tuit.Hay montones de tuits inolvidables, pero los he olvidado prácticamente todos. Yo soy así. Probablemente, bajo una situación de estrés inducido, confesaría que una mezcla de tuits de Garzari y de Carlos Langa es lo más cerca que se puede estar de la felicidad en Twitter.

