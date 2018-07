Entrevista a @PajaritaStory: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Paper Bird es una de esas tuiteras con un punto dulce y un punto ácido que pone tuitazos desde 2014 y que recomendamos seguir por cosas como esta:

Por recomendación de mi hermana, allá por el 2014. Me comentó que estaba bien para estar al día en temas de actualidad y que, si seguías a según qué cuentas, te partías el culo de la risa. Me hizo unas cuantas recomendaciones y no tardé en darme cuenta de que yo aquí podía encajar (mucho mongolo suelto). De hecho ¡creo que así fue! Descubrí una capacidad mía que desconocía totalmente: la de hacer reír a la gente. El primer “jajaja” como respuesta a un tuit mío, ya hizo que mereciera la pena haber venido. (Modo moñas OFF)Adoro las pajaritas de papel, mi abuelo solía hacérmelas cuando era pequeña. Recuerdo que le perseguía con papeles en la mano para aumentar mi colección… ¡las tenía de mil tamaños y colores! Llevo en su honor un tatuaje de una en la muñeca. Lo de ponerlo en inglés sería por dármelas de guay, seguramente. El avatar es mi careto escondido tras lo primero que pillé, la idea era (y es) que la cuenta fuese anónima para poder hacer el gili tranquilamente sin que me desheredaran, ya sabes. Ay, si me leyera mi madre…La primera cuenta de humor que leí fue la de @talentinonino . Me encantó desde el principio su forma de tuitear y le tomé como referente absoluto. Cuando me siguió, casi me da una embolia. También me sigue algún famosillo que otro, pero ninguno es Benedict Cumberbatch, así que no los cuento.Una mongola manchega con un trabajo de ordenador y silla, de esos que requieren echar una ojeada (o mil) de vez en cuando a las redes sociales si no quieres morir de aburrimiento.Tengo otras, como Instagram, por ejemplo, pero no les doy mucho uso. A decir verdad, me sorprende haber aguantado tantos años en Twitter entrando a diario, con lo perezosa que soy para ciertas cosas y lo rápido que suelo cansarme. Qué tendrán estos hijos de puta ¿eh? Aparte de retraso, digo. ¿Que qué me gustaría hacer si pudiera? No se me ocurre ninguna otra cosa que hacer más productiva que ésta que hago aquí, que es reírme. Lo demás, plin.El formato que yo conocí y el modo de utilizarlo de los usuarios, ya hace tiempo que desapareció. Yo también soy de las que piensan que el ambiente antes era mucho más sano. Han cambiado muchas cosas, demasiadas para mi gusto… Lo cual no significa que se vaya a ir a ningún sitio… O sí, no tengo ni puta idea. Si se va, os veo en Facebook* *NO.Podría poner montones y montones, pero ahora se me ocurren estos: