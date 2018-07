Entrevista a @mortimer_fu: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Pelicano Manchú es un tuitero de costumbres, con toques poéticos y un humor cañero con el que ironiza sobre situaciones cotidianas. Lo mejor para descubrirle es que es que alucinéis con estos tuitazos suyos:

Corría el año 2012, creo. Hacía fresco. Frío no, solo fresco, así que decidí tomarme un café calentito y ver qué se cocía por internet. Cansado del Feisblur, me metí en Twitter a ver de qué iba. Recuerdo que leí un tuit de @eltrampero y dije... Esto me va a gustar.Empecé con otro nick, ya ni me acuerdo, pero un día me inventé una historia de una pelícana, Gregoria creo que se llamaba, y de ahí parte del nombre. Lo de manchú, seguramente se deba a que soy algo imbécil. El avatar es mi admirado Eric Idle. Si de mayor llego a ser como él, tendré mucho dinero. Mortimer Fú y Pelicano Manchú son la misma persona. Como Diego Armando Maradona y El Pelusa, o Marianor Rajoy y M. Rajoy (estó último es solo indiciariamente)Me hizo especial ilusión cuando empezó a seguirme Buenafuente Berto Romero ... pero sobre todo, aunque parezca una gilipollez, me hizo ilusión que empezase a seguirme Carlos Langa . Fíjate tú qué cosas.Pues si recuerdo bien, lo de café aquí salió de una maratón de "La que se avecina" que me obligaron a tragarme. Con tanto "Caña aquí" no podía sarli nada bueno. Los de Neruda empezaron siendo rimas tontas, sin horario ni nada. Siempre me ha gustado hacer rimas cochinas con cualquier cosa y en cualquier situación. Recuerdo un funeral muy embarazoso... Pero bueno, la cuestión es que las rimas gustaron y dije, vamos a despertar a la gente poniendo algo de cultura en sus vidas. Luego me arrepentí y decidí escribir guarrerídas sin sentido.

Espero que nadie, acabo de tirarme uin pedo. Mortimer es un señor mayor encerrado en el cuerpo de un señor mayor feo. Soy un tipo normal. Si me vieras por la calle nunca pensarías que escribo tonterías, y además seguro que te cambiabas de acera.Espero que no, aunque si nuestors amados líderes y lideresas del PP deciden prohibir el anonimato en las redes, es posible que un poco sí. También está el tema de la hipersensibilidad de muchos tuiteros. No puedes escirbir sin que alguien se sienta ofendido. Todo el mundo se ofende por cualquier cosa y eso me ofende.

