Entrevista a @mongolear: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Hoy os traemos a un trabajador del humor tuitero, un obrero de los memes, el sarcasmo y los tuitazos. Mongolear asegura que es gilipollas desde que nació pero nosotros pensamos que es un tuitstar en toda regla, si todavía no le conocéis y seguís estos son sus 10 mejores tuits:

Fue en el verano de 2014. En plena crisis de los 30 me hice un tatuaje, tuve una hija y empecé a difundir idioteces bajo el anonimato con intención de que nadie me echara en cara ser un gilipollas. ¿Por qué? Porque gilipollas soy desde que nací, pero demostrándolo en Facebook o en mi cuenta personal de Twitter dejaba en muy mal lugar a mi madre, que ha llegado a las redes sociales y sufre al ver que pasó 9 meses muy malos y se gastó un dinero para criar a un idiota.El nick es por llevar la verdad por delante y que los chavales no me tomen muy en serio. Que no aprieten muchos los puñitos si leen algo que no les cuadra. Cosa que, en los tiempos que corren, es imposible. Empecé con una foto de Freddie Mercury de crío, sonriendo, con más dientes que una manada de yeguas. Ha derivado en esto, no sé muy bien por qué. Hay idiotas que se piensan que es Descartes (Hola, Teo), pero no, es Freddie en su época de melenaza y sin bigote.La mayoría de los que me siguen son especiales. Sólo hay que verles la cara. Abrir su avatar, hacer zoom y ver que hay un brillo diferente. No diré si bueno o mal, diré especial. Dicho todo esto, la persona más famosa que me sigue es Pablo Sobrado (un saludo).Un millenial de Getafe, un humilde obrero de los LOLes, un tío que tiende puentes de concordia con el resto de usuarios, soldado de Álvaro de Fuente Cerrada, defensor del Contragafe, el que narró el largo viaje de Alfredo Duro, rompió las cadenas de Carvastán y descubrió el arte de amar en Juan Enrique.A la mierda se va el Mundo, que ha muerto Chiquito.