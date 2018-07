Entrevista a @MejorChef: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Sr.Vegetal propone tuits con humor muy sano y lleno de vitaminas. Un humor también sin pelos en la lengua ni demasiado políticamente correcto.

Comencé en el 2013​. Abrí la cuenta para hacer mongoreplies a un famoso programa de cocina​ y ​fue mi perdición. El primero en bloquearme fue un famoso cocinero 3 estrellas Michelin...Busqué un avatar y un nick que llamaran la atención en dicho programa​, y no se me ocurrió nada mejor. El encabezado me lo hizo @soytufanfriends​,​ a quien​ echo de menos. ¿Un momento que recuerdes con un famoso o alguien que te siguiera especial? Me siguen varios famosos, pero la verdad es que ninguno de ellos me hace mucho caso. Me imagino que no querrán pasar vergüenza ajena viendo mis tuits en su TL​, lo que es lógico. El que sí me hizo especial ilusión que me siguiera fue @francisk1t0 ​.​ ​T​iene algunos de los mejores chistes de Twitter​ y, además, es muy buena gente.Un madrileño que vive en Barcelona y ya peina alguna cana. Al que le gusta​n​ el cine, las series, el baloncesto y el heavy. Y que odia las aglomeraciones, el Ikea, la impuntualidad y las lentejas. Trabajo en una empresa que se dedica a la logística y que no cierra ni un solo día al año. Mi mujer anda loca con mis horarios.​ Entre esto y la cuenta de Twitter, no sé cómo me soporta.Mi hija siempre me ha dicho que soy muy bueno haciendo bocadillos, fin de la cita. Lavo, plancho y limpio a lo "I want to break free", pero reconozco que en la cocina lo único que se me da bien es hacer de catador.Para nada. Todos los años escuchas lo mismo: "Twitter se va al garete. Ya no es lo que era. Cada día está peor"​.​ Twitter es lo que nosotros hemos querido que sea. Está claro que con el paso del tiempo ha cambiado, pero continúa siendo la herramienta más potente para viralizar la actualidad, y eso no va a cambiar ​en mucho tiempo. ¿Cuáles son tus 10 tuitazos favoritos de otras cuentas? Siento dejarme grandes tuits, pero estos son mis elegidos. Pongo más de 10 porque me ha sido imposible quitar ninguno de estos.