Entrevista a @MaylaifDhisis: "Que alguien decida libremente seguirme sabiendo las gilipolleces que escribo me parece una pasada"

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Maylaïf Dhisis lleva desde 2013 lazando proclamas, consignas, aseveraciones y mucho humor. Sus tuits son de humor del bueno, un poco burro a veces, pero en estos tiempos eso es necesario.

Por aburrimiento. El aburrimiento ha sido casi siempre el motor que me ha impulsado a hacer un montón de cosas en la vida y a dejar un montón aún más grande de cosas sin hacer. También pensé que sería una buena manera de promocionar un blog que tenía, pero como no me seguía casi nadie tuve que optar por otra estrategia, así que empecé a decir chorradas, que es algo que siempre se me ha dado bastante bien. Y aquí estoy.El nick pretendía ser un juego de palabras con "this is my life", aunque luego me di cuenta de que "this is" sonaba igual que "disease", que significa enfermedad y creo que me pega bastante más. Pero vamos, que no tengo ni puñetera idea de inglés, así que vete a saber. Cometí el mismo error que muchos grupos de pop y rock nacionales, pensé que quedaría más comercial si lo hacía en inglés. El avatar lo escogí porque me encanta "El Bueno, el Feo y el Malo", y a las tres pelis que hizo Clint Eastwood con Sergio Leone las conocen en Estados Unidos como la "Trilogía del Hombre sin Nombre". Pensé que me daría un halo misterioso porque nadie sabría quién estaba detrás del avatar en realidad, el problema es que el personaje de Clint sí que tiene nombre en las pelis. No sé en qué estarían pensando los que decidieron bautizar así a la trilogía. Supongo que el mensaje de esta historia es que no puedes confiar en Estados Unidos. Aunque hacen buenas series..Si te soy sincero, no recuerdo ninguno. La verdad es que a mí me hacen ilusión todos los follows, que sé que suena muy diplomático y muy de bienqueda asqueroso, pero es que es así. Que alguien decida libremente seguirme sabiendo las gilipolleces que escribo me parece una pasada. No lo acabo de entender, pero me parece una pasada.Hay un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Espera, no, ese era Michael Knight. Detrás de Maylaïf hay un atractivo millenial, una estrella de rock retirada, un lector compulsivo de cómics, un agente secreto de una superpotencia extranjera, un Hugh Hefner marginal, el que le pasa la mandanga a David Lynch y un orgulloso padre de doce hijos. Y un mentiroso, sobre todo un mentiroso.Pues imagino que serán alzas en los zapatos. No, en serio, la verdad es que tiene pelis muy buenas, y es curioso porque como actor siempre me ha parecido bastante inexpresivo. Claro que ser expresivo no implica necesariamente ser bueno, mira a Nicholas Cage, por ejemplo. La verdad es que a Clint le tengo cariño y creo que parte de culpa la tiene un ciclo que emitieron en TVE cuando yo era un crío. Yo era joven e impresionable. Ahora ya sólo soy impresionable. De todas maneras le tengo cariño a un montón de personas y cosas, así que no te sabría decir. Teniendo en cuenta que me gustan cosas tan dispares como Spiderman, Bruce Campbell, Pacific Rim, Chayanne, El Mundo es Nuestro,Tino Casal, la Trilogía del Cornetto, los churros con chocolate y Gracita Morales, no sé si mi criterio es muy fiable.Twitter se fue a la mierda el día que @martycoletitas cerró la cuenta. Bueno, en realidad no, pero la echo de menos. Hay quien te dirá que Twitter lleva yéndose a la mierda desde hace años y sin embargo mira, aquí seguimos. Supongo que va por rachas, cuando llevas cierto tiempo aquí se genera una especie de amor-odio: hay días que te encanta y hay días que le prenderías fuego y te marcharías sin mirar atrás. Creo que influye mucho a quién sigas, con quién interactúes y qué es lo que estés buscando. Hay gente que sólo viene a pasar un buen rato y hay quien parece que quiera hacerse famoso a cualquier precio. Ya ves tú, ser famoso en Twitter. Que les aproveche. También te digo que Twitter lo hacemos sus usuarios, si crees que se va a la mierda a lo mejor es que hay algo que no estás haciendo bien. Creo que el error está en darle demasiada importancia a algo que se supone que debería ser un entretenimiento. Mira esta entrevista, por ejemplo. Por una parte me hace gracia y me hace ilusión, pero por otra considero que es pretender darme una relevancia que no tengo. Hay que mirarse menos el ombligo.Con diez no tengo ni para empezar, que conste, pero a estos les tengo mucho cariño:

Si me lo permites, me gustaría añadir estos tres a modo de "bonus track", porque me gusta el modo en que describen Twitter: