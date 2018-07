Entrevista a @martamj32: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. MartaEme es una tuitera diferente que siempre tiene algo profundo, interesante y enriquecedor que decir. 48.000 personas siguen sus aciertos y desvaríos en Twitter.

Tras un cambio importante en mi vida, un amigo me habló de twitter, red social que desconocía por completo. Se suponía que podías informarte, escribir lo que quisieras, seguir a personajes que te gustaran y entretenerte. Creé mi cuenta y me sentí un poco como Paco Martínez Soria cuando llega a la gran ciudad. No entendía para nada cómo funcionaba esto. ¡Pero si ni siquiera sabía lo que era un avatar! Poco a poco empecé a escribir y a cogerle el gusto y hasta hoy.Para mí, tener mi nombre y foto real hace que tuitee como yo soy. Me gusta escribir lo que pienso o siento y no necesito esconderme tras un avatar o crear un personaje. De hecho, creo que me costaría hacerlo de otro modo.Cuando empecé a hablar con Ana Milán y surgió una amistad que mantenemos. Descubrí a una persona fantástica que, para mí, no tiene nada que ver con el personaje público y que forma parte de mi vida. También me hizo mucha ilusión cuando Señorita Puri escogió uno de mis tuits para incluirlo al principio de un capítulo de su libro Madre in Spain.Durante muchos años me he dedicado a la decoración y actualmente me he tomado un tiempo sabático. Supongo que es uno de esos momentos en los que hace falta un cambio, frenar un poco y hay que pensar bien qué sentido tomar. Estoy disfrutando de tener tiempo aunque, por unas cosas o por otras, parece que siempre falta.No sé si a la mierda pero twitter ha cambiado mucho desde que yo empecé. Antes era un lugar donde había un humor maravilloso, juegos de palabras e ironía. Había cuentas ingeniosas, divertidas, gente que escribía de maravilla y era ese lugar donde entrabas y sabías que había buen ambiente, que ibas a estar a gusto. Ahora hay mucha discusión, queja, opinar de todo sin saber, violencia y poco respeto. En ese sentido, sí, puede que se vaya a la mierda, al menos para los que lo hemos conocido en otro momento.