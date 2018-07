Entrevista a @lapuntitanamas: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Hoy os traemos una de esas cuentas sin pelos en la lengua que tuitea desde el corazón sin importar ofender a alguien y en constante lucha contra el buenismo reinante. Así es nuestro punta "canallita y faltón", si todavía no le conocéis y seguís estos son sus 10 mejores tuits:

Eso digo yo. ¿Por qué, Dios mío de mi vida? Ese día me tendría que haber ahorcado de un olivo, te lo juro. Es más fácil salir de la heroína que de Twitter. Yo empecé hace 5 años como empezábamos todos entonces: seguía a famosos, futbolistas y actrices porno de Cumlouder. Era un españolito más, con nombre y apellidos, pero me di cuenta que desde el anonimato podría sentirme mucho más libre, como una tórtola en un poste de alta tensión. Y así nació el Punta, que da gloria verlo. Le como los huevos al Punta.El del avatar es Jero, "El del medio de Los Chichos". Lo elegí porque me encanta el flamenco —la música, no Puigdemont—. Aquí descubrí que la mayoría de la gente no sabe quién fue el gran Jero ni ha escuchado a Los Chichos alrededor de un palé ardiendo a modo de candelita. ¿Tú te crees? Ya hay que ser hijo de puta. El caso es que le he cogido mucho cariño al personaje. Tengo seguidores muy feos pero muy fieles, casi todos son seres de luz. El nick @lapuntitanamas no tiene mucha historia, la verdad, se me ocurriría cagando en una gasolinera. No estoy seguro, pero voy con todo: All-in.Me siguen algunos periodistas y famosos, tampoco me fijo mucho en eso. Con Beatriz Rico tuve un affaire tuitero espectacular, estuve a punto de conquistar su corazón. La pelota dio en la cepa del palo derecho y se marchó a córner. Gran parte del estadio no paraba de animar, pero algunos medios de comunicación me llamaron obsceno, machista y cosas por el estilo.

¿Sabes lo que pasa? Que no soporto el postureo, me pongo enfermo. Trato de sacudirme tanta corrección y tanto buenismo, hablar como hablaría con mis amigos jugando al futbolín en un pub de los que te dejan fumar dentro. Si no se ofende nadie el tuit no vale nada. Dicen que lo políticamente correcto está acabando con el pequeño mandril siberiano de pelo duro. Está acabando con la diversidad y hasta con la diversión. Conmigo que no cuenten.Lo primero que tengo que aclarar es que no soy gitano. Ni siquiera vengo a tu casamiento. Lo digo porque hay gente que piensa que soy la reencarnación del Vaquilla. Y no, joder, soy un tío normal. O todo lo normal que puede ser un tuitero. Tengo 32 años y trabajo de jefe de recepción en un hotel. He sido comercial estos últimos años, por lo que una buena parte de los tuits los he escrito desde el coche. Me gusta todo lo bueno, pero soy pobre. A veces salgo a los bares y me pongo como una rata camboyana. Lo que más quiero en este mundo es a mi madre. Soy socio del Betis y del club Megatrix.Ni de coña. Pregúntale al dueño, seguro que tiene un Ferrari de oro para ir a por el pan. Twitter se ha politizado totalmente, eso sí. Parecemos todos tertulianos además de subnormales. Por lo demás sigue siendo una mina. Quizás estemos en el peor momento en cuanto a lo que fue su esencia, que es el humor, pero confío en que todo vuelva a su cauce y seamos felices de nuevo. Ponle 30 años.Hay miles y miles de tuits buenísimos. Te dejo unos cuantos de algunos indeseables que quiero mucho. Bendiciones.

Liopardo | Liopardo