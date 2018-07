Entrevista a @lapijortera: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. La Pijortera es una de las más jovenes de Twitter. En menos de dos años ya acumula casi 20.000 seguidores fieles. Se define como Polipolar y pone tuits así de graciosos y acertados.

Por lo que se suelen cometer las locuras: el desamor (este era de tipo amistoso, no romántico). Tuve una mala experiencia, estaba a punto de una depresión de andar por casa, de las de litro (qué digo litro, ¡dos litros!) de helado y cuchara sopera, y una amiga me recomendó abrirme una cuenta en Twitter para distraerme. Y aquí estoy, distraída del todo y con la ropa sin tender.El nick era un apodo cariñoso... creo... que me puso un noviete. Mi avatar, en principio, era una foto de Audrey Hepburn haciendo un globo de chicle. Durante un tiempo lo cambié por una foto mía imitando (de forma bastante patética) a la actriz y, a partir de ahí, una tuitera de las que hacen unos montajes de lujo, @sara_vmartin , me dibujó este avatar tan cuqui. Tiene todos los must del universo pijortero: el color rosa, los donuts y el moño recogido con un lápiz.Pues... recuerdo que me hizo una ilusión tremenda que me siguiera @lamadredebrian y varios de los que yo “seguía” a través de las capturas que se publicaban en FB. Para mí, ellos eran tuiteros insignes y me parecía un lujazo que repararan en esta novata. De los otros famosos, de los del papel couché, no tengo anécdotas, no me quieren, excepto... ¿te he contado que una vez me besó en los morros Mario Vaquerizo?... Otro momento que guardo en el rincón de los tesorillos es el de una tarde que me desperté de la siesta y tenía una notificación diciendo que La Pijortera era tendencia en España. Luego vi que eso pasaba a menudo y a mucha gente, pero ese día estuve a punto de rehacer mi currículum.Una Natiabascal de la vida. Soy una cría envuelta en las carnes de una señora de mediana edad que quiere a todo el mundo y que disfruta haciendo que los demás estén a gusto. Regaloinómana y ciclotímica perdida. Y una peonza: ponme música y siéntate a mirar. Ah, y una virtuosa del karaoke: nadie destroza el Zombie, de Cranberries, como yo.¡Claro que existe! Pregúntaselo a Paris Hilton. Es un arte que está solo al alcance de algunas y algunos y consiste en conjugar con mucho estilo los principios e ítems del pijerío con un toque hortera. Los pijorteras huimos de la discreción típica del pijodetodalavida, somos como un Vuitton rosa chicle remachado con lentejuelas. O como cualquier cosa que haga Versace. Algunos prefieren llamarlo kitsch, pero qué quieres que te diga, hay que asumir la propia condición.No, ni de coña (por el amor de Camilo Sesto, que llevo aquí solo año y medio). No, en serio, mientras haya Eurovisiones y políticos metiendo la gamba y famosos muriendo (de viejos, por favor), seguiremos buscando el lado cómico a todo. Eso sí, con una coraza contra el pielfinismo y un máster en esquivar amargados.Me cuesta reducirlo a 10 y seguro que me dejo fuera algunos que me gustan incluso más que estos, pero así, a bote pronto, me vienen: