Entrevista a @Kikolo777: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Hoy os traemos a alguien que tiene fama de hacer las mejores paellas de todo Twitter España. Kikolo con 40.000 seguidores y una forma de tuitear cañera, sin pelos en la lengua y un poco para mayores de 18 años a veces. Si todavía no le conocéis y seguís estos son sus 10 mejores tuits:

Empecé hace muchos años. Me gusta mucho la historia y disfruto leyendo. Recuerdo que alguien me dijo que en esa red social era fácil acceder escritores conocidos, hablar con ellos, intercambiar impresiones. Pérez-Reverte ya andaba por aquí entonces y fue un buen reclamo para mi, me había leido casi todos sus libros. Así que me registré en este patio de locos. En poco tiempo descubrí a muchos pirados haciendo humor negro, riendose de todo y del mundo entero —por entonces la gente no se indignaba tanto, ni se había politizado todo—. Había encontrado mi sitio.El nick es como me llamaban desde pequeño en mi barrio, así que fue fácil. Pero resulta —esto ya lo conté en una entrevista de Público— que un Ucraniano, o de por allí cerca, tiene el nick de @kikolo —le he amenazado, he escrito a Twitter ya que el tipo no tuitea, pero nada, ahí sigue, con el nick que yo quería—. Así que empecé por Kikolo111 y al llegar a Kikolo777, estaba libre. No puedo tener un nick más feo, Hulio, pero no me importa. Ahora ya me quedo con él. El avatar igual, al principio era una foto mía en una barra de bar, en Asturias, con una botella de sidra Trabanco de fondo y borracho como un piojo. Hace tres años, me hice una foto a mi mismo de nuevo y ahí se quedó. No soy de ponerme nicks bonitos, ni cambiar de avatar cada año. No me motivan esas cosas. Yo entro a escribir, a reirme, y fuera. Los decorados bonitos se los dejo a los que montan escaparates en Navidad.Bueno, recibir el block de Leticia Sabater, Toni Cantó, Salvador Sostres, Nieves Herrero o Fernando Tejero, por nombrar a algunos, fue bastante especial para mi, he de reconocer que me emocionó mucho. Todo el mundo fue testigo también de mi tuit contra Jamie Oiver tras vilipendiar la paella con una foto de un arroz espantoso. Me sacaron durante una semana en todos los telediarios, incluso se lo leyeron a él en un programa de la BBC. De traca. Me sigue mucho político conocido, mucho artista y actor, también, pero la verdad, nunca he sido fan de nadie. Me hace mucha gracia cuando me confunden con Kiko Matamoros y me mandan al DM mensajes de ánimo para que no me vaya de Sálvame, o para contarme los ultimos cotilleos. Hasta me confundió un presentador latinoamericano que me queria llevar a su programa, imagínate. Tenía mucha amistad con el fallecido Santi Trancho, un gran chico. Nos decían que nos parecíamos mucho fisicamente y siempre estábamos con el cachondeo. Me hizo ilusión el follow de Montero Glez, he hablado muchas veces con él y me parece un tipo excelente, y un fantástico escritor. También me llevo de categoría con Álex Candal, (@ alex_candal ), pero sólo porque me gana bebiendo cervezas.Un tipo de treinta y seis años que no conoce la vergüenza porque nunca la ha tenido, con cierta tendencia a comprar compulsivamente libros, cervezas y billetes de avión. Como reza mi Bio: cuando no río, leo, escribo, viajo, hago fotos, grito, corro, follo o me emborracho, me suelo ir a la cama. También se dice que es agente de seguros a tiempo completo y algunas veces ejerce de transitario, pero no está comprobado. Que pertenece a @LaOrson, que le gustan las enfermeras, que de uvas a peras escribe relatos en www.desdegaleras.com pero vete a saber si será cierto o no.No. Creo que Twitter evoluciona. Con más o menos gusto, pero para gustos, colores. Si me preguntas si echo de menos el twitter de antes, te diré que por supuesto que sí. Hace unos meses escribí que Twitter antes era el salvaje oeste y ahora es un parque temático con cámaras de seguridad. Antes entrabas sabiendo que eras libres de poner lo que quisieras. Ahora sabes que hay una gran multitud de gente dispuesta a ofenderse por absoutamente todo, y unas reglas establecidas por las que puedes acabar detenido si haces humor negro. Ahora está todo lleno de colectivos a los que probablemente ofendas. Yo hay dias que me convierto en un rojo y machista opresor, otros en los que soy un fascista y racista. Siempre va a haber alguien dispuesto a explicarte que las cosas no se deben decir así, sino asá. Y claro, al final decides no hacer ni puto caso a nadie y mantener tu esencia, ser tú mismo. Le pese a quien le pese. Hay algo muy democrático en twitter, y es dejar de seguir a quien no te gusta. Así de fácil y sencillo. Sin embargo, a pesar de los cambios que ha tenido, Twiter sigue siendo una excelente herramienta de comunicación, que continúa evolucionando. Y a mi, personalmente, me encanta, de lo contrario no estaría aquí.Leo a más de seiscientas personas, ¿sólo puedo darte diez? Cae sobre ti cualquier responsabilidad, tu verás lo que haces pero te la estás jugando con estos locos del retuit. Te pongo algunos, a mi juicio, buenísimos. Pero hay miles con los que te descojonarías, en este país lo único en lo que nos ponemos todos de acuerdo es en las risas y la servesita al sol.