Entrevista a @indigenica: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Indigenica es una de las cuentas más antiguas y míticas de twitter. En una época en la que la gente no para de hacer memes, montajes, vídeos y virales el triunfa con sus tuits de estilo íncomparable. Tuitazos cortos, filosóficos y socarrones llenos de verdad e ironía.

Siempre he sido muy de hablar solo, por no molestar y eso, me encantó que al principio tuiter era algo parecido, hablábamos solos pero de vez en cuando alguien te leía y te caía una estrellita (también conocido como corazón por los millennials) o un retuit, como era su elección leerme no sentía que molestaba. Resultó un tanto adictivo decir lo que piensas con esa libertad y darte cuenta de que hay gente que piensa como tú, o que has hecho reír a alguien, incluso pensar... hasta he aprendido de gente que pensaba muy distinto a mí. A parte de todo eso he conocido a personas geniales que no podría haber conocido de otra manera, pasó un tiempo hasta que me enganchara del todo pero ya no me puedo soltar, así que me quedo hasta que me echen.El nick viene de mis tiempos mozos, en esos tiempos andaba algo perdido (como siempre) y no se estilaba mucho lo de ir a la India a encontrarse a uno mismo, así que yo tuve que hacerlo en la costa de Almería, al volver me dijeron varias veces parecía un indígena y un amigo me lo puso de mote así que solo tuve que adaptarlo un poco añadiendo el -ica para darle mi toque infantil. La gente ha terminado llamandome indi, me gusta casi más aunque sea también un buen nombre de mascota. El avatar no lo elegí yo, fue el avatar el que me eligió a mí, un día trasteando en tumblr encontré la imagen, nos miramos durante un largo rato y no pude resistirme a esa mirada tan profunda... y hasta hoy, al tiempo me dijeron que era un personajazo de una serie y me gustó más aún al verlo en acción.Pues me hace ilusión que me siga Alex de la Iglesia , de vez en cuando me retuitea y algunos de sus comentarios han sido para mí como en las películas cuando un padre dice a su hijo que está orgulloso de él o algo así.Una persona limpia y aseada, un trabajador a tiempo parcial, un soñador a tiempo completo, muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos. Soy muy accesible aunque parece que doy un poco de miedo a la gente, empiezo a verle el hocico a los 40, algo que no se lleva muy bien con el síndrome de Peter Pan pero lo voy llevando. También alguien un poco emprendedor aunque siempre diga que no hago nada, en vez de emprender la huida del país decidimos abrir indiandlala.com una nutria que dibuja muy bien y yo, es una tienda de cosas bonicas y algunas no tan bonicas pero hechas poniéndole ganas, no como la competencia. ¡Seguidnos en @indiandlala a ver si conseguimos que salga a flote!Qué va, es el mundo el que se va a la mierda, tuiter solo lo refleja, es fácil volcar tus frustraciones ahí, así que hay mucho ruido porque cada vez hay más frustración. Al menos en tuiter puedes silenciar cosas que no te interesan, bloquear y demás, hasta fabricarte un mundo a tu medida, creo que si no te gusta tuiter es que no has elegido bien a quién seguir. A mí por ejemplo no me gusta mucho que se use para hablar de política, televisión o deportes intensivamente pero entiendo que haya gente que se le da bien hablar de esas cosas y lo explote, yo soy más de cosas random porque siempre me entero de la actualidad tarde, pero todo cabe hasta que explote. No me gusta la gente que solo lo usa para quejarse y/o pelearse y ahora que intento sacar adelante una tienda me doy cuenta de lo que odian la mayoría de usuarios de tuiter las cosas no gratuitas y la publicidad aunque se haga con cierta gracia, pero aun así me sigue pareciendo algo muy útil y divertido, el mejor sitio del mundo para hablar solo y otras veces acompañado. ¿Cuáles son tus 10 tuitazos favoritos de otras cuentas? ¡Esto me ha costado más que las preguntas! Es bastante difícil con todo lo que he pasado por estos lares.

