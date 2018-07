Entrevista a @Frenopatix: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Frenopatix es un loco vasco que lleva en twitter desde 2014. En sólo 3 años acumula 30.000 seguidores por tuitazos como estos:

En mi grupo de amigos, me figuro que como en otros muchos, siempre hemos competido por ver quién soltaba la mayor tontería. Salíamos de bares todos los fines de semana y el tono habitual era estar de cachondeo. Con los años la gente empieza a trabajar, vienen los niños, y hay un cambio profundo en el modo de vida, pero parece que la necesidad de contar chistes malos es terca y persiste. Mi amigo @GotzonArrien, que se metió en el mundo de los monólogos y en otros proyectos relacionados con el humor, me dijo que mi humor encajaría bien en Twitter. Nunca me han interesado mucho las redes sociales, pero me animé a probar y parece que mis tontadas tienen bastante aceptación. Tengo un humor tonto, a veces infantil y otras veces surrealista. Me encanta soltar chistes de los que la gente dice “¡Joder, qué malo!” pero que luego sueltan una carcajada. Lo peor es que muchas veces que escribo algo me río yo solo, luego lo envío y compruebo que no le hace gracia a nadie más jajajaja. El primer chiste qué me inventé fue con 16 años. Un compañero de la facultad me lo contó un par de años más tarde, le dije que ese chiste era mío y no me creyó, por supuesto. Fue mi primer retuit jajajaja. Me gusta que la gente se ría, pero lo que más me gusta es esa sensación (salvando, obviamente, las distancias) de que bajas al bar y te encuentras ese ambiente de cachondeo. Por eso probé y seguí en Twitter.Creo que un buen nick y un buen avatar son importantes. El nick no sé si es bueno, pero se me ocurrió así porque siempre he sido fan de los tebeos de Astérix. @Frenopatix ya lo dice todo y te da una pista clara de lo que te vas a encontrar; una cuenta dirigida mayormente a hacer risas. El avatar va en la misma línea. Lo encontré buscando en la red y me hizo mucha gracia. No me canso de él. Tanto el avatar como el nick van unidos a los motivos por los que empecé en Twitter.Me siguen varios políticos de distintos signos, supongo que para abstraerse con las tonterías y gente como Corbacho, por ejemplo. Te hace ilusión que te siga gente así, tuiteros famosos con cientos de miles de seguidores o que te sigan programas de radio. Pero a mí, lo que de verdad me hizo ilusión es que me empezara a seguir @Azulworrow . También recuerdo especialmente cuando empezaron a seguirme @Forniciero @GobernoAlem , @Dr_Fronkostin @MissSexty @majara0 por poner unos cuantos ejemplos. Me sacan además risas @Azafranao @Luca_aBrasi . Son tuiteros a los que el avatar no puede tapar lo buena gente que son y siempre es divertido interaccionar con ellos.Detrás de Frenopatix no hay un señor de 70 años o una chica de 40. A veces parece que hay un besugo que ha aprendido a escribir, pero en realidad hay un profesor de Física y Química de ESO y Bachiller ligeramente más guapo que el del avatar. Vivo con el miedo de contar un chiste en clase, luego escribirlo en Twitter y que descubran quién soy jajajaja. Me gusta mi trabajo e interaccionar con los alumnos. Intento que vean más allá de las fórmulas y de los números, que sean respetuosos con las personas, con sus ideas y sus creencias y que sean mínimamente críticos. En los ratos libres hago lo típico. Ir a los partidos como buen padre forofo y pasar el finde con la familia y con amigos. Y por supuesto, entre hueco y hueco si me viene una tontería, no me puedo resistir.No sé si Twitter se va a la mierda. Da la sensación de que sí. No soy de los más antiguos del lugar porque empecé en 2014, pero antes era mucho mejor. La gente decía lo que le daba la gana y todo el mundo entendía que era un chiste y que no era nada personal. El único motivo para la indignación era que alguien se comiese una tilde o que pusiera una signo de admiración al revés. Todos tenemos gente que se nos ha ido por enfermedades, o con ideas políticas distintas, veganos o que les gusta la tortilla con cebolla, pero lo que ocurre últimamente, es demasiado. Cualquier cosa que digas va a indignar a alguien, te lo va a hacer saber y te va a descalificar. Mucha gente busca el enfrentamiento para entretenerse y echar mierda. Si dices que eres independentista, te insultan. Si dices que eres de izquierdas, te insultan. Si dices que eres de derechas, te insultan. Twitter es reflejo de la sociedad y de la manera de hacer política. A la gente le encanta hacer trincheras y demonizar al contrario. Si no piensas como la gente quiere que pienses es porque tienes una tara mental como mínimo. Nunca he entendido que se recurra al insulto para defender tu punto de vista. O callar las voces que no te gustan o perseguir tuiteros, como hacen los Gobiernos últimamente. Eso es un claro indicador del déficit democrático que tenemos tanto los políticos como la sociedad. Es evidente que el problema es difícil de resolver cuando los gilipollas son siempre los demás.