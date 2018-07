Entrevista a @flangedoozer: "Lo que más ilusión me hace es que me sigan los viejos del lugar”

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Flange Doozer es un obrero de twitter, un currante del humor, de los memes y un habitual de los bajos fondos de esta red social. Darle una imagen viral o un meme a este curri es como darle una navaja a MacGiver.

Sicilia, 1920… una tarde de verano de 2014, el Sol caía de plano sobre mi cabeza y se me debieron freír las neuronas… Me acababa de terminar el primero del montón de libros que me gusta devorar de vacaciones y no me decidía por el siguiente. El aburrimiento, unido a la curiosidad y una cierta necesidad de entender qué era esto de las Redes Sociales me trajeron. Mi hija mayor empezaba a coquetear con el Instagram, luego vendrían el Musica.Ly, los Youtubers… este mundo me venía muy grande, porque nunca había estado en ninguna, aún sigo sin Facebook. En un principio no tenía más que la mera intención de entretenerme leyendo a los demás, aspecto que me fascina de Tuiter por encima de todo: conocer cómo piensan y reaccionan otras personas. Hay que tener en cuenta que no conocía a nadie, salvo a dos o tres que ni siquiera escriben humor y que piensan que estoy como una puta cabra, no conozco personalmente a nadie. Quizás por eso aún me siento de los “nuevos”. Así, un día me encontré entreteniendo yo, riéndome de mi mismo, de mi dislexia y de mis faltas de ortografía, eso -supongo- trajo los retuits, que no nos engañemos son droga dura, pero sobre todo, vino una horda de amigos imaginarios sin los que ya no entiendo mi vida. Haber seleccionado un buen TL ha sido clave para quedarme. Gente que valora el ingenio, que valora la originalidad como parte del juego de Tuiter (no siempre lo conseguimos, pero lo intentamos, y no tenemos ningún prurito en borrar un tuit si coincidimos), que promueve valores sociales positivos y que busca un rato de buen rollo, y que a veces, te enseñan cosas de sus vidas, de su cultura, de sus trabajos, y que también a veces hacen cosas en la Red con las que traspasan el mero tuit divertido.Soy de la cultura del currar mucho, y Fraggle Rock fue la gran serie mágica de mi infancia. Dado que observé que Tuiter iba de una realidad paralela, para lelos, caía por su peso. Unido a mi natural tendencia obsesiva, busqué entre los personajes y encontré el nombre de Flange, que (y todavía me jode) no corresponde exactamente con el del avatar. De hecho, aún uso otro avatar de Curri sin casco y con los pelos alborotados que va muy bien cuando estoy de vacaciones. Hubo trabajo, pero sobre todo suerte. Que, en mi experiencia, es tan importante como el trabajo mismo.Lo que más ilusión me hace, y me la sigue haciendo, es que me sigan los “viejos del lugar”. Famosos hay alguno, están ahí, pero interaccionan poco tendentemente a nada, y yo eso lo tengo claro: lo más divertido de todo son los replies. Recuerdo como si fuese ayer el repaso y follow de @SenoritaPuri , mi reina monguer, el follow de @Francisk1t0 o el de @LaMadredeBrian , o ahora muy recientemente el de @Onde_Va_Iyo , uno de los tipos con más personalidad de mi barrio de Tuiter, o el de @Profeta_Baruc , un puto genio de esto. Bueno, lo cuento porque “qué demonios, hemos venido a jugar”, ahora me ha seguido un Youtuber que se llama @SrCheeto al que yo no conocía de nada, pero le pregunté a mi hija, y ahora es casi el que más ilusión me hace, a mis 43 años… Por último, cómo no, mención especial a @radiocable que hace un programa de radio diario que se llama La Cafetera, y ¡yo soy de la Resistencia!Soy lo que digo que soy, honrado y amante padre de familia, ya entrado en años … que en lugar de esnifar pegamento ha tenido la suerte de encontrarse tuneando la vida en positivismo divertido. Que cree que en la vida se puede hacer de todo, trabajar mucho y bien, tener muchos amigos, ir de viaje, salir de marcha (JAJAJA no), y hacer el mongólico en Internet. También soy del “vive y deja vivir”, lo que como actitud ante la vida ayuda mucho para Tuitear todos los días. Mi mujer, que ni siquiera tiene Tuiter (aunque sí Facebook, no se puede ser perfecta), antes se enfadaba porque estuve un poco obsesionadillo con el videojuego, lógico… en cambio, ahora, si no escribo se preocupa por si me he deprimido o algo.Cuando empezaron a emitirlo yo tenía 9 años (1983), aquello era un universo mágico, de una factura extraordinaria, donde imperaba hay buen rollo, pero donde también conflicto, y todo un entramado social en el que cada cuál hace lo posible por su felicidad y también por la de los demás en extraña simbiosis, de cariño y respeto por lo diferente y todo esto sin pontificar. En fin, que me pongo moñas…Ojalá @Jack se arruine de una vez por todas y aparezca la puerta de salida... porque de aquí no se sale, ¿por qué va a haberla? Es el mejor pasatiempo que se ha inventado, juegos de palabras entre gente que tiene ese mismo propósito, donde los premios son que te saquen los tuits en el telediario, y además gratis ¿qué más se puede pedir? Que se ha llenado de haters, que los cavernícolas se están animando a insultar y tal, pues claro, he visto crecer la dimensión mediática de Tuiter y eso atrae a mucha gente. Francamente, me la pela, ya sé que el mundo es un lugar oscuro lleno de gilipollas, lo que tengo claro es que si les miras son más. Yo habré tenido dos o tres peleas y ya ni siquiera me mantienen el block.Favoritos me saldrían 400, pero si tengo que elegir elegiré estos que les tengo cariño por diversos motivos...