Entrevista a @FlanaganMcPhee: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Uno de esos personajes geniales que circula por twitter es Flanagan McPhee, humor tuitero con orgullo gay y una personalidad encantadora. Si todavía no le conocéis y seguís estos son sus 10 mejores tuits:

Hubo una alineación planetaria en 2011 que hizo que una luz muy brillante se apareciera en mi ventana e iluminara un pájaro que cantaba y me dio la idea… No, la verdad es que estaba charlando con un ex, diciéndole que me aburría soberanamente en casa y me dijo “chico, ábrete un Twitter, que verás como te entretienes”. No tenía ni idea de lo que era eso, pero me registré y al principio no entendía nada pero, de repente, un día, Froilán se pegó un tiro en el pie y… Hasta hoy.El Nick viene determinado por la unión de Flanagan, protagonista de una serie de libros de Andreu Martí y Jaume Ribera – a ver si me leen y me dicen algo alguna vez, que soy su fan número uno, corcho- y McPhee, que es el apellido de un personaje de Dawson Crece, que es gay. Como soy maricón y muy cotilla, me pareció que me pegaba. Y además quedaba rollito british, así que estaba cantado. Sung, como dicen en inglés. El avatar fue un regalo que me hicieron hace un tiempo, porque en otra entrevista -lo sé, soy superfamoso, qué se le va a hacer- dije que me cambiaría el minion que tenía cuando tuviera un Mario rosa con barba. Y mira tú qué casualidad…Que me siga alguien famoso siempre me hace especial ilusión. Sobre todo si son esos famosos a los que admiro. Me volví loco con el primer DM de @juangomezjurado . Y cuando @raquelmartos me contestó por primera vez. Son mis dos personitas preferidas. Recientemente me siguió @MonicaCarrillo y casi me da un ataquito de la emoción. Soy de fácil emocionarme, lo reconozco. Pero tengo que destacar a Ana Milán ( @_ANAMILAN_ ). Creía que era una diva y una señora etérea y sí, lo es. Es una SEÑORA con mayúsculas. Pero también ha sido la persona que más me ha hecho seguir adelante este año y no sé si lo sabrá, pero gracias a ella he sonreído cuando creía que sólo iba a llorar en este año de mierda. Y además me ha dicho que sí a todo y… bueno, 2018 va a ser flipante gracias a eso.Un periodista que no ejerce, un tío bueno con asitas del amor, un vendedor de maquinaria industrial flojito y un chaval de 35 años al que le gusta hacer reír. Poca cosa, la verdad.Creo que Twitter se irá a la mierda cuando lo mandemos a la mierda. Twitter ha cambiado mucho y eso es malo y bueno al mismo tiempo. A veces se nos olvidan las herramientas maravillosas que nos ofrece, como silenciar, desactivar retweets, bloquear, dejar de seguir,… Twitter tiene la ventaja de que tú te lo montas. Y si no te gusta, tendrás que plantearte que lo has montado mal. Y repasar lo que tienes y lo que quieres tener. Y así suele remontar. También estaría bien que pasáramos un poquito más de ofensas y disfrutáramos de las cosas buenas. Que hay muchísimas. y por último: ¿cuáles son tus 10 tuits favoritos? Me pones en un compromiso porque, por suerte, sigo a gente que tiene un ingenio brutal. 10 tuits son pocos, así que ya pido perdón de antemano. Y además ahora se ha puesto de moda borrar tuits y me lo estáis poniendo pelín complicado todo, maricones. Pero serían más o menos así: