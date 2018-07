Entrevista a @DonArfonzo: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Don Arfonzo es sevillano, le gusta la pana gorda y para el somos todos unos tiesos. Pone tuitazos sobre política, actualidad y lo que surja desde 2009.

Estoy activo en internet desde los tiempos de los blogs. Sí, los blogs, que es lo mismo que un hilo en Twitter, pero que se lee del tirón y da menos el coñazo. Poco a poco, con las nuevas redes sociales como Facebook, Twitter y sobre todo Quitter y Google plus, los blogs empezaron a desaparecer, así que un colega me abrió una cuenta Twitter y mírame ahora, me he convertido en el más carajote de todo Twitter.Comencé a tuitear cosas políticas, siempre con humor, pero dándole caña a todos los políticos, así que como el político más gracioso que ha habido en España ha sido Alfonso Guerra, me puse su imagen como avatar, pero en realidad no hago parodia de él, simplemente uso su imagen y su "nombre". Luego hay políticos muy graciosos, como Rajoy, Albert Rivera, Aznar, pero tienen una gracia diferente, vamos, que no tienen ni puta gracia.Pues me siguen algunos famosos, Montxo Almendariz ( @montxoarmendari ), Pablo Iglesias( @Pablo_Iglesias_ ), Cristina pardo ( @cristina_pardo ), y algún que otro más, pero el que yo quiero que me siga es Agustín Bravo (@ gusbravoabreu ) el hombre con la sonrisa más bonita de España, con permiso de "El Risitas". A todos les he mandado mi mítico #Fotolitro (foto con un botellín de cruzcampo) y menos Pablo Iglesias, todos me lo han agradecido e incluso me han devuelto el #fotolitro. ¡Mal Pablo, MAL! ¡UNFOLLOW! ¡BLOCK!Detrás de DonArfonzo está un informático sevillano, nada friki, padre de dos hijos maravillosos y que usa Twitter para olvidarse de los mundanales problemas de tiesos. Ojo, que yo NO soy un tieso como vosotros, pero incluso los ricos, somos tiesos comparado con otros ricos.No creo que se vaya a la mierda, creo que a Twitter le pasa lo que le pasa a todas las redes sociales. Empiezan fuerte y con el tiempo, va perdiendo tirón y terminan desapareciendo. Pasó con los Blogs, pasó con Snatchap, y pasará con Facebook y Twitter. Que la peña se enfade con tus tuits, te critiquen, te reprochen y demás, no es más que la vida misma, no creo que vaya a desaparecer por eso. De todas formas, a los que me critican, solo una cosa ... ¡ME CAÉIS MAL! Pd. Nunca entenderé que alguien tome en serio una cuenta como la mía, que lo único que intento es hacer reir, pero.... cada uno tiene derecho a enfadarse por lo que quiera. ¿Cuáles son tus 10 tuitazos favoritos de otras cuentas?