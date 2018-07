Entrevista a @concejajala: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Concejala de festejos es una de esas tuiteras a las que hay que seguir, llena twitter de alegría, humor y comentarios ácidos sobre la vida y el día a día.

Primero lo intenté en el metro pero allí, si sigues a gente desconocida para contarles cosas, llaman a seguridad y todo es más complicado.Lo primero: la del avatar no soy yo. Aunque parezca increíble me lo han preguntado en alguna ocasión y quiero aprovechar este momento para aclararlo definitivamente. Ser concejala de festejos es una vocación de servicio al buen rollo y no hay verbena que se precie sin su correspondiente Rachel McAdams, con los brazos en alto, cantando a frito pelao. Me siento muy identificada con ambas cosas.Todavía me tiemblan las piernas al recordar el día que me siguió Norman Reedus. (En realidad todavía no ha sucedido y aun así, me tiemblan las piernas al recordarlo)Una joven promesa de la natación. Mi monitor seguramente no opina lo mismo pero únicamente porque me tiene manía (además de una obsesión enfermiza con la altura de mis codos). El resto del día soy una persona razonablemente feliz que disfruta de las cosas pequeñas, como los pequeños chupitos de pacharán.Responsabilidades, dice…Me conformo con que la gente no me tome muy en serio y que los marrones pasen a la siguiente ventanilla.Pero ¡cómo se va a ir a la mierda con la de gente nueva que estamos llegando! Todavía no hace dos años que abrí la cuenta, así que no puedo añorar ese twitter que no he conocido. Y me gustaría romper una lanza a favor de éste: Sigue habiendo muchos espacios aquí para echar unas risas y si no los encuentran, siempre pueden pasar por la concejalía ;)

Y mi tuit preferido del mundo: