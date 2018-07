Entrevista a @carloslanga: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Carlos Langa es uno de los grandes de twitter, colaborador nuestro, guionista de Likes en 0 y junto a Miguel Anómalo forma LoDelFlooxShow. Es el mejor inventándose tuits con conversaciones imposibles que te arrancan carcajadas y si no lo conoces aquí tienes una muestra:

Básicamente empecé en Twitter porque me lo sugirió @anomalo . Un día me dijo: “créate una cuenta en Twitter”. Y yo le hice caso.En realidad mi nick no es mi nombre verdadero. El nick es la conjunción de dos personajes muy famosos en la época en que me creé la cuenta. Estos son Carlos Jean y Ramón Langa; de aquí surgió @CarlosLanga, estuve a punto de ponerme @RamonJean, pero me pareció que no tenía tanto punch, ahora me arrepiento. Tengo que confesar que mi auténtico nombre es Masa Enfurecida. Evidentemente, el de la foto de avatar tampoco soy yo, es el del medio de los Modern Talking.Pues a riesgo de resultar anodino no recuerdo ninguna anécdota o algo especial con famosos en Twitter. Supongo que lo más destacado es que Hermann Tertsch nunca me ha dado fav. ¿Hermann Tertsch entra en la categoría de famoso?Así de pronto me vienen dos diferencias. Escribir para televisión es un trabajo colectivo; en cambio escribir en Twitter normalmente es un ejercicio individual. Otra diferencia es que un guión audiovisual siempre es una herramienta o un medio, no el fin en sí mismo; el tuit, por el contrario, es principio y fin.Twitter no se va a la mierda. Twitter es la mierda. Llevan matando a Twitter desde hace años y aquí sigue. Supongo que al final los que anticipan su desaparición acertarán, pero de momento esta red social mantiene elementos que otras no aportan y sigue muy viva. Tampoco creo que Twitter se vaya a la mierda en cuanto a contenido, supongo que se va adaptando a los tiempos.Por supuesto hay muchos más, pero estos son los primeros que me han venido a la mente.

