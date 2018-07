Entrevista a @BarbarieAbsolut: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Аnтoñitа Татuajes es políticamente incorrecta, subida de tono, con un humor sin muchos limites y cañero. Lo mejor para descubrirla es que es esta selección de diez locuras suyas:

Pues mira llegué aquí huyendo del imperio Zuckerberg. Llevaba 3 años en facebook y tenía un montón de páginas antes de que empezase el fenómeno fan de las páginas de FB. Pasé muy buenos ratos y conocí a un montón de gente interesante e inteligente. Hacíamos humor negro sin meternos con nadie en concreto. Por ejemplo, nos reíamos del cáncer o del sida en general (de ahí nació el cáncer de sida) no de sus víctimas. Nos reíamos de la política de hace más de medio siglo o de gente que se murió hace mil años que ni siquiera tiene ya descendientes para defender su memoria y la gente lo entendía. Pero Facebook llegó al alcance de gente sin Cociente intelectual, gente que comparte el video de su boda con un "el día más feliz de mi vida" gente que comparte frases de Paulo Coelho y gente que se cree conocedora de la verdad absoluta y que va de abanderada de la moral y la ética y se dan golpes de pecho defendiendo lo correcto y son de los que luego se cruzan de acera cuando ven un mendigo. Fíjate dónde llegó esta horda de gente plana, que Irene Villa que se reía de su propia desgracia le recriminaban que no se riera de eso. JODER FUE ELLA LA QUE PERDIÓ LAS PIERNAS PUEDE DECIR LO QUE QUIERA. El caso es que me cerraron 3 cuentas después de lidiar con ellos, pero son legión y Mark Zuckerberg y la china son iconos del americano moralista asique a la mínima que pones "coño" te chapan y como ya no tenía edad para estar en Tuenti, me vine a Twitter.¡Ajajajja ay! Voy a desvelar uno de mis mayores secretos. Todo el mundo me pregunta que porque ese nick. Que si hago tatuajes o que donde los tengo que los quieren ver. Pues bien, tengo 4. Aquí se cae el mito. El nombre me lo puso ROB Zombie, un tuitero que creo que ha desaparecido. El caso es que como soy tan simple, todo me fascina (tengo un tuit) pues cualquier cosa que me llama la atención digo que me lo voy a tatuar, de hecho el último que me hice, es el nombre del pueblo donde me perdi un fin de semana y cuando digo me perdi quiero decir que me puse ciega como una garrapata desde el viernes hasta el domingo.

El dia que me lei el principito dije que me iba a tatuar la serpiente que se traga el elefante. Si alguien me come muy bien el coño digo que me voy a tatuar su nombre y asi con todo. Entonces me dijo Rob "tía, eres como antoñita la fantástica pero de los tatuajes" Pues Antoñita Tatuajes. El avatar…Psse no tengo uno fijo, aunque no lo cambio constantemente. Creo que he tenido 3 o 4 y siempre soy yo, porque aparte de guapa y lista soy bastante humilde. AJAJJAJAJAJAPues si te digo a verdad no se muy bien quien me sigue ajajjajaja... Pero no sé, mi primer seguidor famoso fue Pipi ... Y luego pues...me siguió Corbacho Eduardo Noriega ...a ver te hace ilusión que gente del cine y gente famosa te siga, porque piensas: hostias! Están ahí rodando una peli y lo mismo acaban de leer tus buenos días... Otra que me seguía era Marlene Morrou, hasta que se plantó un traje de faralae con peineta incluida y dijo que ya estaba preparada para San Isidro, pues mira me cagué en DIOS y le dije que si acaso yo decía que la Marsellesa era el baile regional de cádiz. Me hizo unfollow. PERO A LA MIERDA! No quiero seguidores asi. Pero al que más cariño tengo es a Montxo Armendáriz . Director de Historias del Kronen y Secretos del Corazón, peliculas que me marcaron en plena adolescencia y claro que me siguiera y que encima le guste lo que escribes pues imagina el subidón.NO. La verdad que nunca me he encontrado con alguna situacion desagradable. Cuando pongo una foto o algun tuit subido de tono (lo llamo asi porque lo has dicho tú, mis tuits surgen de mi dia a dia, de cosas que me pasan por la cabeza mientras trabajo, conduzco, voy al cine a una cena o mientras estoy en el baño) Es más, muchos se ruborizan y me ponen que soy una bestia. En general la gente respeta y eso me gusta, creo que esto es como todo en la vida, al final te rodeas de la gente que más se asemeja a ti. Pues aquí igual, la gente que te sigue y que se queda es la que piensa como tú y si alguno viene a salirse del tiesto, una de dos o le castigo con el látigo de la indeferencia o me lo como con patatas. Crecí leyendo a Ibañez, tengo argumentos de sobra para la horda de paletos que se está abriendo tuiter.Ajajajaja emmm… un señor de Murcia. No, a ver, déjame que siga jugando a la ambigüedad. Hay gente que cree que soy un tio. Otros se piensan que soy la tipica alcoholica que combina el wisky con orfidales, otros que soy politoxicomana y que me gano las papelinas a base de mamadas en la calle montera. Gente que me dice que somos varios…pero vamos, que detrás de Antoñita estoy yo, no es nadie inventado ní diferente a mi. Es solo una extensión de mi misma.Efectivamente y si. Es lo que te comentaba antes, la gente se ofende por todo. No puedes poner nada sin que salte alguien que te diga que eso no esta bien e incluso te exigen que lo borres. VAYASE USTE A L MIERDA OIGA!! Es mi cuenta y pongo lo que se me sale del santismo C*** y al que no le guste, block. Es que estan sencillo como eso. Y luego por otro lado, la gente que llega nueva o que lleva poco tiempo pone cosas que ya están dichas, ideas que ya están muy machacadas o sube las fotos de los memes que le llegan al grupo de madres del cole. Y MIRA NO!! ESA FOTO YA LA VIMOS CUANDO HABIA 2 ALEMANIAS TODAVIA. Ah y luego las chupipandis y las quedadas tuiteras que están haciendo mucho daño, la gente se está desvirtualizando y eso es peligroso. Aaajajaja.

