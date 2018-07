Entrevista a @arcitecta: Sus 10 mejores tuits y sus 10 favoritos

Algunos los llaman tuitstars, otros dicen que son influencers y muchos aseguran que solo son cuentas que hacen humor. Lo cierto es que son la salsa y vidilla de twitter, la que nos saca carcajadas cada día, la que anima los TT sacándole punta a la actualidad y el verdadero músculo de esta red social. Arcitecta es una tuitera sarcástica, filosófica y siempre acertada. De esas que pone tuits cortos y perfectamente sintetizados que son como una bofetada a veces, creo que podría vivir con 100 caracteres y eso es algo que muy pocos tuiteros pueden decir.

Pues, básicamente, porque mis amigos de Facebook no entendían mis posts. Una amiga me llegó a decir directamente "Oye, esas cosas raras tan tuyas que escribes en Facebook creo que estarían mejor en Twitter; ábrete una cuenta". Y como soy muy obediente, zas, la abrí. Empecé escribiendo para mí sola (como todo el mundo menos el Papa y cuatro más) pero me reía tanto leyendo a otros que me quedé.El nick viene de mi dirección de correo electrónico habitual: traté de unir mi primer apellido y mi (ya antigua) profesión y salió eso. El avatar es parte de un selfie lamentable que me hice un día mortalmente aburrido de oficina en uno de mis antiguos y mortalmente aburridos trabajos. Este avatar es la prueba de que con los filtros adecuados y en blanco y negro salvas casi cualquier foto.Nada más abrir la cuenta empecé a seguir, entre otros, a Antonio Muñoz Molina ( @amunozmolina ) quien me devolvió el follow casi al instante. Fue mi primer alegrón en Twitter. Luego he tenido muchos más alegrones, como conocer en persona a @eva_hache , majísima, o a @antoniofraguas , fundador de una cuasi hermandad tuitera clandestina muy entrañable.Una mujer mayor, casi señora ya, que ha vivido cinco papas, un dictador, dos reyes y tres dimisiones de Esperanza Aguirre, que lo pasaba solo regular trabajando como arquitecta y que afortunadamente hace año y medio encontró su verdadera vocación: patronaje y confección. Lo que viene siendo estar #enlamoda. Desde entonces esta señora, que era una intensa de narices (¿aquí se puede decir 'narices'?) sigue madrugando como antes (y sigue odiando madrugar), pero es muchísimo más feliz.Bueno, más que irse a la mierda creo que está evolucionando como lo está haciendo el clima social en general. Al ser una plataforma donde verter quejas, discutir y hasta ponerse violento de una forma muy cómoda la gente que necesita estallar porque está muy hasta el moño (¿aquí se puede decir 'moño'?) lo hace en Twitter. En Facebook y en persona lo hacen también, pero queda peor delante de familia y amigos, conlleva más esfuerzo y por eso se cortan más. ¿Cuáles son tus 10 tuitazos favoritos de otras cuentas?

