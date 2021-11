Enseña la puerta de una habitación y se vuelve viral en Twitter por un detalle muy español

Más información El anillo de Rosalía y los 20 anuncios más increíbles encontrados en Wallapop

Cualquier cosa es susceptible de volverse viral en Twitter incluso una puerta. He abierto twitter este lunes por la mañana y me he encontrado con que una puerta estaba acumulando miles de ‘me gusta’ y decenas de respuestas.

Esta es la imagen de una puerta que está triunfando por algo que estaba en muchas casas de España de los años 80 y 90: el gotelé.

Estamos acostumbrados a ver paredes y techos de gotelé pero nunca habíamos visto una puerta de gotelé.

El gotelé es una técnica que consistente en esparcir pintura al temple más espesa de lo habitual, de tal manera que durante su aplicación aparezcan gotas o grumos de material que produzcan una superficie final de acabado grumoso. Esta técnica se utiliza por su capacidad para disimular las imperfecciones en las paredes de los edificios.

A finales de los años 90 y principios del 2000, Antena 3 emitió una popular serie protagonizada por una pareja de albañiles llamada Manos a la Obra protagonizada por los actores Angel de Andres como Manolo y Carlos Iglesias como Benito, siendo éste último el supuesto "Introductor del gotelé en España".

Ahora ya ha pasado de moda, cada vez se usa menos esta técnica y ya prácticamente nadie pone gotelé en la pared de su casa pero siempre quedará en la memoria de varias generaciones.

VER MÁS: ¡Este hoverboard estalla!