En esta imagen hay un error ¿Eres capaz de encontrarlo?

¿Eres capaz de ver dónde está el error en la imagen? ¿Los números y los colores están todos en su sitio? Si no lo has logrado no te preocupes se trata de una imagen pensada para engañar a tu mente a primera vista. Son muchas las personas que se pasan un buen rato mirando hasta encontrar donde está el fallo. El error no se encuentra, como en un principio podrías pensar, ni en los números, ni en su orden, ni en el color. Es simplemente un error ortográfico en el enunciado del problema, el artículo esta repetido, algo de lo que muchas personas no se dan cuenta a primera vista.