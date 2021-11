¿Ha empezado ya la Navidad?

Más información 100 chistes cortos de risa imprescindibles

Las estaciones están desapareciendo y siendo sustituidas por fiestas. Recuerdo cuando era pequeño y Halloween duraba sólo un día, Navidad un par de semanas y acción de gracias era algo raro que veías en algunas películas y series americanas.

Ahora parece que todo está diseñado por publicistas y empresas para venderte cosas todo el rato. Durante los meses de junio a septiembre te bombardean con viajes, vacaciones y playas luego todo el mes de octubre lo dedican a Halloween, después en Noviembre se mezcla el inicio de la Navidad con el Día de Acción de Gracias, el Black Friday (que cada vez dura más días) y el Cibermonday.

Da la sensación que vivimos en un mundo que ha cambiado las estaciones de verano, otoño e invierno por las de vacaciones, Halloween y Navidad.

En España tenemos casos loquísimos como el del alcalde de Vigo Abel Caballero que inició el montaje de once millones de luces de Navidad a principios de agosto.

Está claro que ese es un ejemplo extremo pero es una pequeña muestra de como estas festividades cada vez se alargan más en brazos de las empresas, las tiendas y la publicidad.

Halloween era algo que duraba un día, después se amplió a un fin de semana y ahora tenemos varias semanas de ofertas, disfraces y decoraciones terroríficas en todas las tiendas y páginas webs.

El interés en España por Acción de Gracias, algo que antes se quedaba en un capítulo de Friends, está creciendo cada año.

Y después el 24 de noviembre se celebra el 'Black Friday', un evento comercial en el que los más agudos aprovechan para cerrar buena parte de sus compras navideñas, gracias a los descuentos que muchas tiendas y locales ofrecen en sus productos.

Otra tradición importada de Estados Unidos, alli desde hace bastante tiempo se celebra este día consumista. Tiene lugar un día después de acción de gracias y sirve como pistoletazo de salida a las compras navideñas.

El extraño fenómeno por el cual la Navidad empieza todos los años cuando quiere Mariah Carey

Todos los años se produce la misma situación que anuncia el comienzo de la Navidad. Tras Halloween un extraño efecto conocido como "el efecto Mariah Carey" recorre internet.

Las búsquedas de su éxito navideño 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey empiezan a repuntar y es el primer síntoma claro de que la Navidad ya está aquí.

En los últimos años es la propia Mariah Carey, coronada como reina de la Navidad, la que se encarga de dar el pistoletazo de salida a estas fiestas tan pronto como el 1 de noviembre con vídeos como el de este año.

Tendremos que resignarnos a esta locura festiva que está invadiendo cada vez más nuestro calendario, poner ya el arbol, las decoraciones y empezar a escuchar canciones navideñas como las de esta playlist.

