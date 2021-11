El emotivo encuentro de dos ancianas que está haciendo llorar a todo el mundo

Más información Los 33 mejores chistes y tuits sobre abuelas

Una historia de lo más emotiva, triste y preciosa al mismo tiempo está reventando Twitter en los últimos días

Las circunstancias de la vida a veces nos separan de personas que queremos y un ejemplo de estas tristes situaciones es el protagonizado por estas dos ancianas.

El tuitero @importansiero compartió esta poderosa fotografía en la que se puede ver a dos ancianas abrazándose emocionadas y la historia que esconde está cautivando a Twitter.

"Mi abuela me dijo el otro día que hacía 10 años que no veía a su prima. Su prima tiene 100 años y siempre que se llaman por teléfono se dicen: "prima un beso ya no sé si nos veremos aquí abajo u allí arriba". Pues se han visto abajo y se han puesto muy felices", escribía en este tuit, junto a la poderosa foto, que ya ha acumulado más de 260.000 'me gusta', 17.000 retuits y 1.000 comentarios.

Importansiero ha explicado que su abuela y su prima se llaman constantemente pero que por desgracia llevaban mucho tiempo sin verse “Las separa que una con 100 años en un tercero sin ascensor pues le cuesta la vida poder moverse y la otra con 2 operaciones de cadera no puede andar. El otro día me dijo que hacía mucho que no se veían y eso no podía pasar”, ha asegurado.

Son muchos los comentarios de gente apoyando la publicación o emocionados por la misma.

Pero otros han aprovechado para compartir historias parecidas como esta de @Alicia5166.

O la de esta otra abuela y su hermano que suman más de 190 años y llevaban cuatro sin verse.

