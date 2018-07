Ella se encontraba bajo efectos de la anestesia cuando le dijo lo siguiente a su atractivo enfermero

El amor a primera vista es un sentimiento maravilloso, cuando ves a esa persona especial no existe nada más. En este vídeo ella no puede apartar los ojos de su atractivo enfermero, se encuentra bajo los efectos de la anestesia y no para de coquetear. La protagonista es una joven que se rompió el brazo así que tuvo que ser trasladada al hospital. Lo que seguramente no esperaba es que el vídeo de su intervención médica se volviera viral. Fue grabado hace unos meses pero apenas fue publicado en Reddit y en poco tiempo se hizo popular.

