Ella lo vio en el metro, se enamoró y puso un aviso en Facebook para buscarlo

Seguro que a la mayoría de vosotros os ha pasado. Vais por la calle, en el metro o en el autobús y de repente cruzáis miradas con un chico o una chica que os atrae. Un flechazo en toda regla o un amor platónico que dura tan solo unos segundos. Pero, normalmente suele quedarse en eso. Sin embargo, la historia que os vamos a mostrar no se quedó en una simple mirada. Ha ido mucho más allá. Liopardo | Liopardo Lethycia Jesus, es una chica de Sao Paulo que en un día cualquiera se tropezó frente a frente con el amor de su vida. Se lo encontró en el metro, pegado a su teléfono. Liopardo | Liopardo Aunque en ese momento Lethycia no se atrevió a hablarle, no quería perder la oportunidad de conocerlo. Es por ello que le hizo una fotografía y acompañada de un pequeño texto, la publicó en Facebook para comenzar la búsqueda:En tan solo unos días la imagen se hizo muy popular por las redes sociales. Fue entonces cuando unos amigos del ‘desconocido’ chico del metro, le dieron el contacto de este a Lethycia. No tardaron en quedar y la química surgió al momento. Tras varias citas, hicieron pública su relación a través de Facebook ¡El amor nació entre ellos! Liopardo | Liopardo Ahora todo el mundo conoce su historia. Así que, tú tampoco pierdas la esperanza. Si estas soltero, observa a tu alrededor, porque seguramente el amor está esperándote ahí fuera.