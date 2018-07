El zasca que da el Hotel Landaben a la crítica de un usuario

Que los usuarios escriban críticas de los hoteles donde se hospedan o los restaurantes a los que van a comer es algo que está a la orden del día. Sin embargo, no todas las críticas son acertadas. El Hotel Landaben de Pamplona recibió un comentario un tanto peculiar en las 'Opiniones de Google'. Al parecer, una persona consideró que sus colchones no estaban en buen estado y lo quiso hacer saber en las redes. Sin embargo, el comentario era totalmente desafortunado pues el hotel todavía no había ni abierto sus puertas. La entidad no dudó ni un segundo en responder al atrevido usuario de una forma sarcástica y original para dejar claro que la crítica no tenía ningún sentido.