El vídeo viral en que Pokémones salen a cazar humanos

¿Te imaginas que sean los pokémones quienes nos capturen a nosotros? Esa ha sido la idea de Fadeout, una agencia de comunicación digital suiza. No te pierdas cómo han llevado a la vida real su planteamiento. Fadeout ha realizado un vídeo ‘Pokémon The Revenge’, con el propósito de promocionar el turismo en Basilea. En la grabación se puede observar cómo apelan a la fiebre por la que se está contagiando el mundo entero: Pokémon Go, el nuevo videojuego de Nintendo. Liopardo | Liopardo En este vídeo, que ya cuenta con más de 1.000.000 de visitas en Youtube, aparecen tres jóvenes disfrazados de Pikachu recorriendo las calles de Basilea con una furgoneta. Con sus gigantescas ‘pokeballs’ y entre los transeúntes pegados a sus móviles, capturan a todos los entrenadores pokémon que se encuentran por la zona. ¡Mira el vídeo y alucina!