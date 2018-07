El triángulo que escojas determinará tu mentalidad ante la vida

Liopardo | Liopardo

Nuestra personalidad y nuestra forma de ver las cosas nunca es cuadriculada, todos tenemos bordes afilados, aristas y diferencias que nos hacen únicos. Este divertido test de triángulos elaborado por Alex Finnis determinará tu mentalidad ante la vida dependiendo del triángulo que elijas.Eres una persona muy determinada, es importante para ti perseguir tus sueños y metas. Siempre piensas en cómo obtener el éxito y no te detendrás hasta que lo consigas.Valoras la amistad por encima de todo. Siempre estás allí para tus amigos, y esperas que estén allí para ti. Crees que no es nada vergonzoso pedirayuda cuando se necesita, nadie puede lidiar con el 100% de sus problemas solo.No te gusta hablar mucho sobre tí mismo y construyes una barrera cuando conoces a gente nueva. Pero cuando llegas a conocer a una persona y confiar en ella se eliminará la barrera. Pero, en general piensas que es mejor para protegerse y confiar únicamente en tu juicio sobre las demás personas.Eres una persona que cuida y le gusta ayudar a sus seres queridos, te gusta compartir tus sentimientos con personas cercanas. Intentas vivir cada día con optimismo, con una amplia sonrisa en la cara.Siempre tratas de mostrar tu mejor cara a los demás, si no cuidas de tí mismo nadiemás lo hará. Eres lo suficientemente introvertido, como para hacer algo sin analizar todos los pros y los contras.Tu lema es hacer lo que quieras en la vida, y realmente no te preocupas por las consecuencias hasta que aparezcan. Te gusta la vida rica y diversa, y probablemente arriesgues y pruebes algo nuevo, que no todos experimentarían.Odias el sentimiento de fracaso, y es por eso que te fijas metas que sabes 100% que puedes lograr, o te convences de que no se puede hacer algo para que en el caso de que falles no sientas vergüenza. Tienes que arriesgarte al menos algunas veces . En el fondo sabes esto, sabes que eres capaz de algo mucho más grande, pero no te lo quieres creer.No quieres arrepentirte de nada, es por eso que siempre teines la cabeza llena de actitud optimista y confianza de que obtendrás todo. Eres muy trabajador y exuberante, te gusta estar ocupado. Te gusta rodearte de amigos.Te abures con facilidad y por eso descubrir algo nuevo para ti es prioridad. A menudo encuentras una manera extraordinaria para resolver un problema, no como otros. La palabra “ordinario” no se puede utilizar para definirte, ya que las personas te encuentran muy interesante. ¿Cómo cierras el puño? La postura de tus dedos dice mucho de tu personalidad