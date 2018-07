El Rubius: "Un sex shop quería sacar una línea de consoladores con mi cara"

Risto Mejide entrevistó ayer en su programa Al rincón de pensar a El Rubius, el youtuber español más famoso. Con más de 11 millones de suscriptores en YouTube y casi 4 millones de followers en twitter, El Rubius, es uno de los mayores ídolos adolescentes de nuestro país. En la entrevista Rubius contó que le llegan ofertas de publicidad constantemente pero que las rechaza todas. Lo más absurdo que han llegado a proponerle fue hacer anuncios para una sex shop. "Querían hacer una línea de consoladores con mi nombre. Con mi cara con patitos, con gatitos...", aseguró Rubius y subrayó "esto no es de coña, tengo el email por ahí".También contó que le habían llegado ofertas de todo tipo, "Me han venido productos de todo tipo para que les anuncie, comida rápida, desodorante, maquinillas de afeitar, etc...". Por último explicó que le habían tentado con cifras astronómicas para aparecer en televisión, series, anuncios e incluso en cine. Pero este Rubius asegura no estar preparado para dar un salto tan importante como si habrán podido hacer otros.

El quiere seguir subiendo vídeos a YouTube, grabando con sus amigos y haciendo felices a sus más de 11 millones de suscriptores, "Soy un chico normal que ha acabado viviendo de lo que le gusta".