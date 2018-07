El problema del coche en la caja que solo el 37% de las personas resuelve correctamente

El puzzle del coche en la caja es más complejo de lo que parece y tan sólo un tercio de las personas que lo han intentado, han dado con la respuesta correcta. 'Car in a Box' es el nombre con el que originalmente el usuario Puzzlefizzy publicó este rompecabezas en la web brilliant.org. En la imagen publicada hay tres cajas de cartón iguales, todas con dibujos de coches en el exterior, y debajo de ellas tres enunciados de los cuales sólo uno es verdadero. El problema en sí nos pide averiguar en qué caja está el coche. ¿Serás capaz de resolverlo? Liopardo | Liopardo Delante de ti tienes tres cajas exactamente iguales. Una de ellas contiene un coche. En cada caja hay un enunciado pero solamente uno es verdadero. Caja 1: El coche está en esta caja. Caja 2: El coche no está en esta caja. Caja 3: El coche no está en la caja 1. ¿Qué caja contiene el coche? SOLUCIÓN: El coche está en la caja dos. Si el coche estuviera en la caja 1, los enunciados de la caja 1 y 2 serían verdaderos y la única regla del problema es que sólo uno puede ser verdadero. Por lo tanto, el coche no puede estar en la caja 1. Si el coche estuviera en la caja 3, los enunciados de la caja 2 y 3 serían verdaderos. Por lo tanto, el coche no puede estar en la caja 3. En cambio, si el coche estuviera en la caja 2, los enunciados de la caja 1 y 2 serían falsos, siendo el enunciado de la caja 3 el verdadero. Por lo tanto, el coche estaría en la caja número dos.

