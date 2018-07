El policía más viral de Youtube ataca de nuevo, esta vez acompañado

A Jeff Davis, policía local de Dover en el estado de Delaware, le conocimos gracias al vídeo en el que aparecía bailando en el coche policíal al ritmo de 'Shake It Off' de Taylor Swift. Tres meses y 33 millones de visitas después Davis regresa a YouTube junto a su compañero Demetrius Stevenson en un vídeo en el que lo dan todo. Tres meses después del gran éxito viral en YouTube del vídeo del policía de Dover más reconocido del estado de Delaware, Jeff Davis, repite triunfo esta vez acompañado por un colega de departamento en un nuevo vídeo titulado: Dover Police Dashcam Confessional #DashCamDuet. Mucho antes que de que las SketchSHE descubrieran que bailando y cantando dentro de un coche era la fórmula viral para triunfar en YouTube en este 2015, Jeff Davis hacía lo propio moviendo el esqueleto y los labios al ritmo del 'Shake It Off' de Taylor Swift dentro de su coche oficial mientras patrullaba las calles de Dover. Las imágenes quedaron registradas en la cámara de seguridad del salpicadero del coche y desde entonces hasta ahora, el 'Shake It Off' de Davis acumula la friolera de 33 millones de visitas, a punto de llegar a las 34. Un éxito que, para alegría de sus fans, tiene segunda parte. De nuevo se repite la fórmula: un coche patrulla, una cámara fija y música pop actual. Lo único que cambia en esta divertida entrega es que Jeff Davis ha vuelto con un amigo - el Oficial Demetrius Stevenson. La naturalidad, la diversión y el buen rollo que parecen tener los policías de la localidad de Dover hacen el resto. En esta ocasión no es una canción sino varias las elegidas, 'Fancy' de Iggy Azalea , 'Pompeii' de Bastille y 'Turn Down for What?' de Lil Jon y DJ Snake.

Publicidad