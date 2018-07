El nuevo problema matemático que está confundiendo a internet

Cada cierto tiempo en internet se vuelve viral algún reto matemático. Pero el que te traemos hoy es especial. Ha sido creado por Latest News India y está volviendo locos a todos los cibernautas que se han atrevido a intentar solucionarlo. Por extraño que parezca, el problema viene acompañado de tres posibles respuestas (por lo tanto si el resultado que te sale no es una de estas opciones seguro, pero seguro, que lo tienes mal) de las cuales una es real. ¿Quieres aventurarte a resolverlo? Aquí lo tienes... Liopardo | Liopardo El nuevo problema matemático que confunde a muchos internautas Opción A: ¡HAS FALLADO! La solución que planteas consiste en primero sumar y luego multiplicar y volver a sumar. Por lo tanto seria 60 + 60= 120, más tarde al multiplicar por 0 el resultado sera 0 y si a este le sumamos 1. Lo sentimos, pero deberás repasar algunas normas matemáticas para la próxima vez. Opción B: ¡HAS ACERTADO! El resultado se obtiene de multiplicar primero 60 x 0 y después sumar los otros dos números, por lo tanto sería 60 + 0 + 1= 61. ¡¡¡ERES UN HACHA DE LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS!!! Opción C: ¡HAS FALLADO! pero no solo has fallado, es que esta respuesta no tiene ningún tipo de sentido. Si has marcado esta opción vete directo a repasar matemáticas de primaria.