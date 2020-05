El humor sigue teniendo hueco en Twitter entre tanto ruido político y esta divertida recopilación de tuits es un claro ejemplo. La esencia de esta red social ligada al humor y los memes sigue estando intacta si sigues a las personas correctas.

Dentro del mundo de los memes dos temáticas enamoran a los tuiteros como pocas, las fotos de animales y los juegos de palabras. Recientemente se ha vuelto viral la foto de un ganso en Praga rodeado por tres policias como si le estuvieran interrogando y en twitter se ha desatado una genial guerra de memes con ella.

El origen de la foto es desconocido y la primera mención de la misma que he encontrado es cuando fue subida a reddit hace 7 meses por el usuario Kubasratzka con el título "Meanwhile in Prague".

Esta es una recopilación de los mejores tuits de humor con esta foto para que pases un rato riéndote de forma sana